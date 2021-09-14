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В Черновцах жестоко убили мужчину, который приехал купить авто: детали жуткой трагедии

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Черновцы, Вторник 14 сентября 2021 12:23
В Черновцах жестоко убили мужчину, который приехал купить авто: детали жуткой трагедии В Черновцах убили мужчину за машину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черновцах цинично и жестоко расправились с мужчиной, который приехал купить автомобиль.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Черновцов.

Где нашли мужчину

Тело убитого гражданина Украины нашли в лесопосадке Черновецкой области. По версии полиции, убийство совершено 10 сентября.

Как все происходило

Двое преступников заманили жертву якобы имеющимся у них автомобилем "Мерседес Вито". 52-летний житель Волынской области приехал в Черновцы, чтобы купить у двух мужчин авто.

Встреча состоялась вечером 10 сентября, вблизи лесополосы между селами Валя Кузьмина и Тарашаны Черновицкого района. С целью завладения денежными средствами покупателя и умышленного лишения его жизни, мужчины напали на жертву.

Они совместно наносили ему удары до тех пор, пока он не умер. Завладев его деньгами и личными вещам, подозреваемые скрылись.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Черновицкой области. Ход досудебного расследования находится на личном контроле руководства областной прокуратуры.

Как мы писали ранее, в Киеве жестоко убили 37-летнюю заробитчанку, которая жила в палатке на пляже.

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