В Черновцах жестоко убили мужчину, который приехал купить авто: детали жуткой трагедии
В Черновцах цинично и жестоко расправились с мужчиной, который приехал купить автомобиль.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Черновцов.
Где нашли мужчину
Тело убитого гражданина Украины нашли в лесопосадке Черновецкой области. По версии полиции, убийство совершено 10 сентября.
Как все происходило
Двое преступников заманили жертву якобы имеющимся у них автомобилем "Мерседес Вито". 52-летний житель Волынской области приехал в Черновцы, чтобы купить у двух мужчин авто.
Встреча состоялась вечером 10 сентября, вблизи лесополосы между селами Валя Кузьмина и Тарашаны Черновицкого района. С целью завладения денежными средствами покупателя и умышленного лишения его жизни, мужчины напали на жертву.
Они совместно наносили ему удары до тех пор, пока он не умер. Завладев его деньгами и личными вещам, подозреваемые скрылись.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Черновицкой области. Ход досудебного расследования находится на личном контроле руководства областной прокуратуры.
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