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У Чернівцях жорстоко вбили чоловіка, який приїхав купити авто: деталі страшної трагедії

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Чернівці, Вівторок 14 вересня 2021 12:23
У Чернівцях жорстоко вбили чоловіка, який приїхав купити авто: деталі страшної трагедії У Чернівцях вбили чоловіка за машину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чернівцях цинічно і жорстоко розправилися з чоловіком, який приїхав купити автомобіль.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Чернівців.

Де знайшли чоловіка

Тіло вбитого громадянина України знайшли в лісопосадці Чернівецької області. За версією поліції, вбивство скоєно 10 вересня.

Як все відбувалося

Двоє злочинців заманили жертву нібито наявним у них автомобілем "Мерседес Віто". 52-річний житель Волинської області приїхав до Чернівців, щоб купити у двох чоловіків авто.

Зустріч відбулася ввечері 10 вересня, поблизу лісосмуги між селами Валя Кузьміна та Тарашани Чернівецького району. З метою заволодіння грошовими коштами покупця та умисного позбавлення його життя, чоловіки напали на жертву.

Вони спільно наносили йому удари до тих пір, поки він не помер. Заволодівши його грошима та особистими речами, підозрювані зникли.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області. Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.

Як ми писали раніше, у Києві жорстоко вбили 37-річну заробітчанку, яка жила в наметі на пляжі.

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