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В Черновцах женщина стала зависимой от кислородного концентратора: боялась задохнуться

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Черновцы, Четверг 03 февраля 2022 19:20
В Черновцах женщина стала зависимой от кислородного концентратора: боялась задохнуться В Черновцах пациентка стала зависимой от кислородного концентратора (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Черновцах 66-летняя женщина после двух месяцев тяжелого течения коронавируса стала психологически зависимым от кислородного концентратора. В частности, она боялась задохнуться во сне.

Так, более месяца с ней работал психотерапевт, семейный врач и пульмонолог, рассказали в пресс-службе Черновицкой городской поликлиники №1.

Врачи рассказали, что когда женщина уходила из дома, то всегда брала с собой кислородную подушку.

"Страх задохнуться во сне заставлял ее использовать аппарат снова и снова, хотя легкие уже могли вполне обеспечить потребность организма в кислороде", - рассказывают в медучреждении.

Также, чтобы отлучить женщину от пользования кислородными аппаратами, врачам пришлось убедить пациентку в том, что ее легкие сами способны справиться со своей функцией.

В Черновцах женщина стала зависимой от кислородного концентратора: боялась задохнутьсяВ Черновцах женщина стала зависимой от кислородного концентратора (facebook.com/КНП "Городская поликлиника 1")

Как пишет zaxid.net, заведующая общепрофильным консультативно-диагностическим отделом поликлиники Татьяна Проценко рассказала, что в больницу пациентка попала в мае прошлого года.

У женщины было сильное поражение легких и на протяжении двух месяцев она была подсоединена к кислородному концентратору в реанимации.

Однако, после того, как ее перевели на домашнее лечение и ее легкие могли самостоятельно вырабатывать кислород, она продолжала находиться под кислородным концентратором.

Кроме того, из-за постоянного страха за свою жизнь пациентка получила большую психологическую травму. Врачи ежедневно на некоторое время выключали женщину от концентратора, чтобы она привыкала дышать самостоятельно.

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