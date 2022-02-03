У Чернівцях жінка стала залежною від кисневого концентратора: боялась задихнутись

У Чернівцях 66-річна жінка після двох місяців важкого перебігу коронавірусу стала психологічно залежною від кисневого концентратора. Зокрема, вона боялася задихнутися уві сні.

Так, понад місяць з нею працював психотерапевт, сімейний лікар та пульмонолог, розповіли у прес-службі Чернівецької міської поліклініки №1.

Лікарі розповіли, що коли жінка відлучалась з дому, то завжди брала із собою кисневу подушку.

"Страх задихнутися уві сні змушував її використовувати апарат знову і знову, хоча легені вже могли цілком забезпечити потребу організму в кисні", - розповідають у медзакладі.

Також, щоб відлучити жінку від користування кисневими апаратами, лікарям довелося переконати пацієнтку у тому, що її легені самі здатні впоратися зі своєю функцією.

У Чернівцях жінка стала залежною від кисневого концентратора (facebook.com/КНП "Міська поліклініка 1")

Як пише zaxid.net, завідувачка загальнопрофільного консультативно-діагностичного відділу поліклініки Тетяна Проценко розповіла, що до лікарні пацієнтка потрапила у травні минулого року.

У жінки було сильне ураження легень і упродовж двох місяців вона була під'єднана до кисневого концентратора в реанімації.

Однак, після того, як її перевели на домашнє лікування і її легені могли самостійно виробляти кисень, вона продовжувала перебувати під кисневим концентратором.

Окрім того, через постійний страх за своє життя пацієнтка отримала велику психологічну травму. Лікарі щодня на деякий час відмикали жінку від концентратора, щоб вона звикала дихати самостійно.