В Черновцах умерли две юные ученицы: слов просто невозможно подобрать!

В Черновцах умерли две юные ученицы (pixabay.com)

Две юные девушки из черновицкого училища ушли из жизни за несколько дней

Юные ученицы Высшего профессионального училища №3 в Черновцах умерли в течение одного месяца. Обе девушки учились в одной группе.

Как сообщается на Facebook-странице учебного заведения, 28 августа ушла из жизни молодая, красивая девушка, ученица 20 группы Светлана Мельник. Она проживала в селе Долгополье Путильского района.

"В это скорбное время искренне сочувствуем родным и близким Светланы. Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое - смерть родного человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное", - сказали в администрации училища.

Светлана Мельник умерла 28 августа (фото: fb.com/Вище професійне училище 3 міста Чернівці)

Как пишет местная газета "Молодой буковинец", перед смертью у девушки была высокая температура. Также она переболела ангиной и воспалением легких.

К слову, это уже вторая смерть студентики этого учебного заведения за последний месяц. Так, 11 августа умерла ученица этой же группы Валентина Фивка из Вижницкого района. У девушки была патология сердца. Она умерла в результате инфаркта.

Валентина Фивка умерла 11 августа (фото: fb.com/Вище професійне училище 3 міста Чернівці)

Пользователи социальных сетей шокированы этими трагедиями. В комментариях украинцы выражают соболезнования родственникам и близким умерших девушек.

Дуже шкода, що такі юні дівчата відійшли у вічність...

Це біда, непоправне горе... Молоді,красиві,життєрадісні...

Дуже важко втрачати дітей. Це невимовна біль, яка розриває з середини!

Слів просто неможливо підібрати... Яке це горе для батьків, родини, друзів...

Напомним, ранее курсантки киевского вуза рассказали о страшном ДТП, после которого им ампутировали ноги.