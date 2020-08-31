В Черновцах умерли две юные ученицы: слов просто невозможно подобрать!

Две юные девушки из черновицкого училища ушли из жизни за несколько дней
Юные ученицы Высшего профессионального училища №3 в Черновцах умерли в течение одного месяца. Обе девушки учились в одной группе.
Как сообщается на Facebook-странице учебного заведения, 28 августа ушла из жизни молодая, красивая девушка, ученица 20 группы Светлана Мельник. Она проживала в селе Долгополье Путильского района.
"В это скорбное время искренне сочувствуем родным и близким Светланы. Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое - смерть родного человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное", - сказали в администрации училища.
Светлана Мельник умерла 28 августа (фото: fb.com/Вище професійне училище 3 міста Чернівці)
Как пишет местная газета "Молодой буковинец", перед смертью у девушки была высокая температура. Также она переболела ангиной и воспалением легких.
К слову, это уже вторая смерть студентики этого учебного заведения за последний месяц. Так, 11 августа умерла ученица этой же группы Валентина Фивка из Вижницкого района. У девушки была патология сердца. Она умерла в результате инфаркта.
Валентина Фивка умерла 11 августа (фото: fb.com/Вище професійне училище 3 міста Чернівці)
Пользователи социальных сетей шокированы этими трагедиями. В комментариях украинцы выражают соболезнования родственникам и близким умерших девушек.
Напомним, ранее курсантки киевского вуза рассказали о страшном ДТП, после которого им ампутировали ноги.