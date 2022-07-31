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В Черногории киевлян грубо выгнали из пляжного клуба из-за флага Украины: хамство попало на видео

Новина українською →
Черногория, Воскресенье 31 июля 2022 20:57
В Черногории киевлян грубо выгнали из пляжного клуба из-за флага Украины: хамство попало на видео Фото: флаг Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Черногории в одном из пляжных клубов администрация и служба охраны грубо вытолкала отдыхающих - семью с детьми из Киева, у которых с собой был флаг Украины. Причиной стала жалоба владельцу клуба от россиян, которым не хотелось видеть наш государственный стяг.

Об этом 31 июля передает Telegram-канал "Реальный Киев".

Жители украинской столицы сняли инцидент на видео, после чего кадры попали в сеть.

Как рассказал украинец, он с семьей находился на территории пляжного клуба, и, отдыхая, они повесили на шезлонг флаг.

Среди посетителей оказались и россияне, которым сине-желтое знамя видеть не хотелось, и они потребовали от владельцев клуба разрешить ситуацию, чтобы флаг Украины их не раздражал.

"Как только россияне пожаловались, что им не нравится видеть украинский флаг - хозяин сразу побежал выгонять нас оттуда и сказал, что не хочет видеть здесь украинцев, при этом толкая моих мать и отца", - описал произошедшее киевлянин.

На кадрах видно, что несколько сотрудников черногорского пляжного клуба, применяя силу, выгоняют украинских посетителей.

В Черногории киевлян грубо выгнали из пляжного клуба из-за флага Украины: хамство попало на видео

Фото: скриншот с видео

Один из них пытается отобрать знамя, которое на плечи накинул парень, толкает в спину девочку с еще одним сине-желтым полотнищем, а также заставляют женщину с мужчиной покинуть пляж.

На выходе возле лестничных ступеней вспыхнул еще один спор с толкотней. Требования киевлян прекратить хамское поведение и предупреждения о вызове полиции работников клуба не останавливало.

В Черногории киевлян грубо выгнали из пляжного клуба из-за флага Украины: хамство попало на видеоВ Черногории киевлян грубо выгнали из пляжного клуба из-за флага Украины: хамство попало на видео

Фото: скриншот с видео

Добавим, что название этого пляжного клуба остается "за кадром".

Видео: работники черногорского пляжного клуба грубо выгнали киевлян с флагом Украины, из-за жалобы россиянин

Напомним, ранее в сети появилось видео с реакцией неадекватной женщины, сторонницы российской агрессии на сине-желтые цвета в одежде украинки в одной из стран ЕС.

Также мы писали, что недавно в Риге россиянка набросилась на местную жительницу с матерными ругательствами, потому что латвийка не понимает русский язык.

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Черногория флаг Украины
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