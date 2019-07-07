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Черного лесоруба убило дерево, коллеги просто закопали тело (фото)

STYLERПроисшествия    07.07.2019 - 11:32
Черного лесоруба убило дерево, коллеги просто закопали тело (фото)
Иллюстративное фото (twitter.com/Sputnik_LV)

Полиция расследует инцидент с лесорубами в Донецкой области

Лесорубы, которые нелагельно промышляли в Донецкой области, спрятали тело погибшего коллеги. Мужчину убило свалившееся на него дерево, и другие "товарищи" просто решили закопать труп. Об этом говорится в сообщении полиции. 

Инцидент произошел в Никольском районе. Местные "черные лесорубы" нелегально рубили деревья. В ходе работ произошел несчастный случай, в результате чего погиб 46-летний мужчина.

Чтобы скрыть следы своей деятельности, остальные лесорубы решили вывезти и закопать погибшего в соседней лесополосе. После чего просто разошлись по домам. 

Черного лесоруба убило дерево, коллеги просто закопали тело (фото)

"Черные лесорубы" закопали тело погибшего коллеги (Фото: facebook.com/don.gunp)

К правоохранителям обратилась местная жительница Новокрасновки, которая сообщила об исчезновении своего мужа. Полиция в ходе розыскных мероприятий установила четырех мужчин, от 25 до 40 лет, которые занимались вырубкой деревьев в Никольском районе. Они сознались в происшествии.

Следователи открыли сразу несколько уголовных производств по ч.2. ст.246 "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" и ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса.

После проведения необходимых экспертиз возможно переквалифицирование происшествия на "несчастный случай".

Досудебное расследование продолжается.

Черного лесоруба убило дерево, коллеги просто закопали тело (фото)

"Черные лесорубы" промышляли в Донецкой области (Фото: facebook.com/don.gunp)

Как сообщалось ранее, в марте в Николаеве мужчина на заводе упал с четырехметровой высоты и разбился на смерть. После несчастного случая его коллеги не сообщили в полицию, не звонили медикам, а просто взяли и вынесли его тело за территорию завода и пошли по домам.

Напомним, недавно в Польше 36-летнего украинца Василия Чорнея, который работал на предприятии по производству гробов недалеко от города Новый Томышль, бросили умирать в лесу после того, как ему стало плохо на работе. Позже неравнодушные люди собрали для семьи погибшего 500 тысяч злотых (больше 130 тысяч долларов). 

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