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Чорного лісоруба вбило дерево, колеги просто закопали тіло (фото)

STYLERПодії    07.07.2019 - 11:32
Чорного лісоруба вбило дерево, колеги просто закопали тіло (фото)
Ілюстративне фото (twitter.com/Sputnik_LV)

Поліція розслідує інцидент із лісорубами в Донецькій області

Лісоруби, які нелагельно промишляли в Донецькій області, сховали тіло загиблого колеги. Чоловіка вбило дерево, що звалилося на нього, а інші "товариші" просто вирішили закопати труп. Про це йдеться в повідомленні поліції.

Інцидент стався у Нікольському районі. Місцеві "чорні лісоруби" нелегально рубали дерева. В ході робіт стався нещасний випадок, в результаті чого загинув 46-річний чоловік.

Щоб приховати сліди своєї діяльності, інші лісоруби вирішили вивезти і закопати загиблого в сусідній лісосмузі. Після чого просто розійшлися по домівках.

Чорного лісоруба вбило дерево, колеги просто закопали тіло (фото)

"Чорні лісоруби" закопали тіло загиблого колеги (Фото: facebook.com/don.gunp)

До правоохоронців звернулася місцева жителька Новокраснівки, яка повідомила про зникнення свого чоловіка. Поліція в ході розшукових заходів встановила чотирьох чоловіків, від 25 до 40 років, які займалися вирубкою дерев у Нікольскому районі. Вони зізналися в інциденті.

Слідчі відкрили одразу кілька кримінальних проваджень за ч. 2. ст.246 "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу" та ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу.

Після проведення необхідних експертиз можливо перекваліфікування події на "нещасний випадок".

Досудове розслідування триває.

Чорного лісоруба вбило дерево, колеги просто закопали тіло (фото)

"Чорні лісоруби" промишляли в Донецькій області (Фото: facebook.com/don.gunp)

Як повідомлялося раніше, у березні у Миколаєві чоловік на заводі впав з чотириметрової висоти і розбився насмерть. Після нещасного випадку його колеги не повідомили в поліцію, не дзвонили медикам, а просто взяли і винесли його тіло за територію заводу і пішли по домівках.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі 36-річного українця Василя Чорнея, який працював на підприємстві з виробництва трун недалеко від міста Новий Томишль, кинули помирати в лісі після того, як йому стало погано на роботі. Пізніше небайдужі люди зібрали для сім'ї загиблого 500 тисяч злотих (більше 130 тисяч доларів).

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