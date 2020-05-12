Чернобыльская зона оживает после большого пожара: появились яркие фото

Чернобыльская зона оживает после пожаров (коллаж: РБК-Украина)

Чернобыльская зона отчуждения начала восстанавливаться после пожаров, которые нанесли большой ущерб природе

Чернобыльская зона отчуждения начала восстанавливаться после серии затяжных пожаров, что нанесли огромный ущерб уникальной флоре и фауне в заповедной зоне.

На странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника появились яркие фото, на которых обугленные стволы деревьев начинают со всех сторон обрастать травой, а на некоторых из них даже появляются почки.

Конечно же до полного восстановления лесной зоны пройдет не один десяток лет, но уже сейчас видно, что природа всегда побеждает.

"Зеленым по черному", - подписаны снимки, сделанные в заповеднике.

Чернобыль оживает после пожаров (фото: Оксана Барабанова, facebook.com/zapovidnyk2018

"Даст Бог, возродится природа! Зазеленеет снова мой полесский край! Оживет изувеченная радиацией и пожарами многострадальная полесская земля!"; "Очень впечатляет наша природа, фото супер. Возрождение, как птица Феникс!" - пишут комментаторы под снимками.

Напомним, что пожары удалось наконец-то локализовать и потушить спустя месяц после возникновения первых очагов. Они вспыхнули из-за поджогов сухой прошлогодней травы местными жителями.

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения заметили нового жеребенка Пржевальского, который появился на свет уже после пожаров. Малыш, пополнивший табун копытных, попал на фото.