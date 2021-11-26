В Чернобыле показали животное, которого не было тут десятки лет: собрался зимовать

"Небольшую летучую мышь из семьи лиликовых еще несколько десятков лет назад вы бы не встретили на Полесье", - сказано в сообщении.

Однако нетопырь белополосный или нетопырь средиземноморский, судя по наблюдениям ученых, постепенно расширяет ареал обитания, в том числе и в зоне отчуждения.

Сотрудники заповедника заметили этого рукокрылого под деревянной башней для наблюдения за птицами. Вероятно, животное решило там зимовать.

В Чернобыле увидели летучую мышь (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Этот вид распространен в Африке, Европе и Азии в различных местах обитания, в том числе сельскохозяйственных и городских районах (в том числе охотится вокруг уличных фонарей). В Северной Африке этот вид, как правило, связан с человеческими поселениями, питается в лесу, а также полупустыне, распространённый в оазисах северной Сахары. Встречается в умеренных лугах и средиземноморских кустарниках.

В Украине этот вид впервые встретился в 2012 году.