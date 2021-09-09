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В Чернобыле показали таинственную птицу-хизника: его практически никогда не увидишь

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали таинственную птицу-хищника, которую очень редко можно увидеть. Это - ястреб великий. Этот вид занесен в Конвенцию международной торговли вымирающих видов флоры и фауны.

Об этом рассказали на странице Facebook заповедника.

Ястреб - это самый крупный вид из рода ястребиных, типичный лесной житель. Он выбирает леса любого типа с высокими деревьями. Он очень редко попадается на глаза и ведет себя таинственно.

В Украине этот вид распространен на всей территории. Однако, в результате многолетнего преследования и уничтожения, птица стала настолько скрытной и осторожной, что ее практически невозможно увидеть. Увеличение вырубки лесов - главная угроза для популяции ястреба великого.

Ястреб - охотник

Ястреб-тетеревятник - это искусный охотник. В способности маневрировать, делать невероятные пируэты, грудью праламливать гущу тростника или тонких веток - в этом хищнику нет равных. Короткие крылья дают возможность легко пролетать между деревьями и ветками, а длинный хвост обеспечивает хорошую маневренность.

В Чернобыле показали ястреба (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Как мы писали ранее, в Чернобыле на фото попало животное - "благородный" любитель яблок.

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Чернобыль