В Чернобыле показали хищника, который не любит фотографироваться

"Любознательная, изобретательная, хитрая и самостоятельная. И ближайшая родственница ... волка и собаки, потому что принадлежит к семейству псовых. Лисица обыкновенная или рыжая - хищник не редкий и не краснокнижный. Животное можно часто встретить на территории Чернобыльского заповедника", - сказано в сообщении.

Лисица любит перемещаться вдоль дорог, а охотиться она обычно на мелких грызунов.

Как и все дикие животные, лиса не фанат фотографироваться.

Лиса в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Лисица обыкновенная или лисица рыжая (Vulреs vulреs) — хищное млекопитающее, которое относится к семейству псовых. В настоящее время лисица обыкновенная является наиболее распространенным и самым крупным видом из рода лисиц. Окрас и размеры лисицы имеют заметные отличия в зависимости от местности обитания. В северных регионах млекопитающий хищник имеет более крупные размеры тела и светлое окрашивание шерсти, а на юге чаще встречаются достаточно мелкие и тускло окрашенные особи