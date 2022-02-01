В Чернобыле в фото-ловушку попала маленькая, певчая птичка (фото)

"Зимой эта небольшая, привычная на заповедной территории певчая птичка, чаще мигрирует куда-то южнее. Но некоторые зяблики задерживаются. Именно такого представителя семьи вьюрковых и поймали в объектив фотокамеры", - написали под снимком.

Отмечается, что эти птицы легче переносят холод по сравнению с другими перелетными птицами. Когда мороз сильно усиливается - они перемещаются южнее.

В Чернобыле на фото показали зяблика (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что известно нам о зяблике

Название "зяблик" происходит от устаревшего слова зябнуть – "мерзнуть", "чувствовать холод". Она связана с наблюдаемой способностью зяблика лучше переносить холод по сравнению с другими перелетными птицами.

Интересно, что зяблики часто полигамны – оплодотворив одну самку, самец может связываться и с другой. Хотя в заботе о птенцах большее участие принимают самки, самцы также приобщаются к вскармливанию (даже если птенцы — потомство другого самца), охраняют территорию, предупреждают о присутствии хищника.

Зяблик гнездится и мигрирует по всей территории Украины, регулярно зимует на юге и в Закарпатье, отдельные особи и группы птиц зимой встречаются на остальной территории страны.