Чернобыль: стала известна дата премьеры сериала в Украине

Украинская телепремьера сериала "Чернобыль" состоится 18 июня в 20:45 на канале 1+1. Лучший сериал всех времен по версии IMDb можно будет смотреть в течение трех дней - 18, 19 и 20 июня.

Напомним, 5-серийный "Чернобыль" от HBO описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто получил самое сильное радиоактивное облучение. Съемки проекта проходили на территории Киева, Припяти и Литвы.

Трейлер сериала "Чернобыль"

Американская премьера сериала "Чернобыль" вызвала мировой общественный резонанс и повысила интерес к истории взрыва на ЧАЭС. Уже после выхода первой серии сеть заполнили рецензии кинокритиков, оценки известных звезд, лидеров мнений, восторженные и эмоциональные отзывы других зрителей.

"Это эмоциональная энциклопедия событий, где отдельные сцены воссозданы с такой точностью хроники, что просто до мурашек. А вот с радиацией украинцам и всем европейцам надо учиться жить бок о бок столетиями. И об этом после выхода проекта "Чернобыль" с новой силой заговорили ученые и политики всего мира", - поделился своими мыслями ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев.

Кадры из сериала "Чернобыль"

Отметим, что саундтрек к уже культовому сериалу "Чернобыль" по просьбе продюсеров проекта создал муниципальный мужской хор "Гомон" во Львове.

Ранее мы писали о том, как на киевской Троещине снимали "Чернобыль".