Школярі місяцями знущалися над старенькою під Черніговом, але її врятували добрі люди

Під Черніговом школярі знущалися над старенькою (скрін відео)

В Ічні школярі тероризували самотню стареньку з минулої осені

У місті Ічня Чернігівської області школярі систематично знущалися над літньою жінкою. Вона відбивалася від "тимурівців", як могла, але проти трьох підлітків 15-17 років худорлява жінка була безсила. На допомогу прийшли волонтери, а з підлітками буде розбиратися поліція.

Надія Пономаренко була жертвою школярів протягом кількох місяців. Вони систематично навідувалися до неї в будинок ночами, вибили вікна та двері. Відео зі знущаннями викладали в соцмережі. Хлопці пропонували жінці "закурити коноплі", пили в її ліжку алкоголь, йдеться в сюжеті ТСН.

Жінці на допомогу прийшли добрі люди, які відремонтували їй будинок, зруйнований малолітніми нелюдами: встановили вікна, двері, поставили паркан.

А ось слідство йде занадто повільно. Поліція вже встановила особи трьох підлітків у віці 15, 16 і 17 років. Їх разом з батьками допитали. Волонтери хотіли притягти і підлітків до "трудотерапії" для ремонту будинку, але батьки категорично відмовили залучати в це своїх чад.

Тим часом захистити самотню жінку окрім добрих людей нікому. У неї є лише онук, який навідується зрідка.

В Ічні школярі тероризували літню жінку (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що спливла дика правда про знущання над прихожанами з боку пастора церкви "Відродження" Володимира Мунтяна.