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Под Черниговом девочка в 12 лет забеременела от 17-летнего парня: она собирается рожать

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Чернигов, Вторник 06 июля 2021 10:31
Под Черниговом девочка в 12 лет забеременела от 17-летнего парня: она собирается рожать Под Черниговом 12-летняя девочка находится на 6 месяце беременности (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черниговской области в селе Дроздовка ученица седьмого класса забеременела в 12 лет. Сейчас девочка находится на шестом месяце беременности и собирается рожать.

Об этом сообщает "Суспильне".

Сейчас пара несовершеннолетних детей живут вместе в доме. Сама 12-летняя Наталья из многодетной семьи, у нее две сесты и брат. Отец ребенка - 17 летний парень. Девочка вспоминает, как первый раз его увидела. Тогда она сидела на лавочке во дворе, а он вышел.

"Я сидела в хате, вышла на улицу на лавочку в интернет зайти, когда заходит он во двор. Я сначала смутилась, покраснела, как свекла была красная. Он предложил половой акт. Я сначала отказалась, а потом согласилась. Не знаю почему", - рассказала Наталья.

Он мечтал стать отцом в 20

Избранник Натальи Сергей признался, что мечтал стать отцом в 20 лет, но это произошло раньше - в 17. В тот вечер родители Наташи пошли топить дом, а парочка осталась одна. Так все и произошло.

Отметим, что мать девочки знала про интимные отношения дочери с Сергеем. Но дочка пригрозила матери, что, если ему что-то сделают - она совершит самоубийство.

Вначале хотели сделать аборт

Зимой Наталье часто становилось плохо, в школе посоветовали обратиться к врачу. УЗИ показало 10,5 недель беременности. Врач и Сергей настояли, чтобы Наташа сохранила малыша. Семья решила переехать в другое село - в Дроздовку. Наталья стала на учет к гинекологу. К Сергею приехала полиция. Сам Сергей не знал, что за секс с несовершеннолетней "светит" статья.

Сейчас пара планирует расписаться, а в будущем получить жилье от социальных служб.

В Дроздовке девочка забеременела в 12 лет

Как мы ранее писали, на Волыни беременную сироту поселили в дом-свалку.

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