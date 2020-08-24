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Под Черкассами за считанные минуты сгорело более 10 автобусов: шокирующее видео

Золотоноша, Понедельник 24 августа 2020 14:28
Под Черкассами за считанные минуты сгорело более 10 автобусов: шокирующее видео
Под Черкассами сгорело более 10 автобусов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Черкасской области сгорело 10 автобусов в автопарке

В Золотоноше Черкасской области за считанные минуты выгорел автопарк, в котором было припарковано больше 10 автобусов. Они должны были сегодня, на День Независимости, развозить пассажиров по району и по городу.

Но, к сожалению, автопарк был уничтожен почти полностью. А водители на неопределенное время остались без работы. Об этом в Facebook сообщил депутат Черкасского областного совета Александр Лошков.

В сети отмечают, что сторожу, который дежурил в эту ночь, удалось спасти три автомобиля из огня.

Под Черкассами за считанные минуты сгорело более 10 автобусов: шокирующее видеоПод Черкассами за считанные минуты сгорело более 10 автобусов: шокирующее видео

Под Черкассами сгорел автопарк (фото: facebook.com/Loshkov)

"Какими же надо быть подонками, чтобы сжечь автобусы Золотоношского автопарка... Это - преступные методы конкурентов. Девяностые отдыхают. Худшее, что водители остались без работы", - пишет депутат.

Пока же владельцы автопарка подсчитывают миллионные убытки.

Опубліковано Александром Бульдою Понеділок, 24 серпня 2020 р.

В Золотоноше сгорело более 10 автобусов (видео: facebook.com/Loshkov)

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