Під Черкасами за лічені хвилини згоріло понад 10 автобусів: шокуюче відео

Під Черкасами згоріло понад 10 автобусів (колаж: РБК-Україна)

У Черкаській області згоріло 10 автобусів в автопарку

В Золотоноші Черкаської області за лічені хвилини вигорів автопарк, в якому було припарковано понад 10 автобусів. Вони повинні були сьогодні, на День Незалежності, розвозити пасажирів по району та по місту.

На жаль, автопарк був майже повністю знищений. А водії на невизначений час залишилися без роботи. Про це у Facebook повідомив депутат Черкаської обласної ради Олександр Лошков.

У мережі відзначають, що сторожу, який чергував у цю ніч, вдалося врятувати три автомобіля з вогню.

Під Черкасами згорів автопарк (фото: facebook.com/Loshkov)

"Якими ж треба бути покидьками, щоб спалити автобуси Золотоніського автопарку... Це - злочинні методи конкурентів. Дев'яності відпочивають. Найгірше, що водії залишилися без роботи", - пише депутат.

Поки ж власники автопарку підраховують мільйонні збитки.

Опубліковано Олександром Бульдою Понеділок, 24 серпня 2020 р.

У Золотоноші згоріло понад 10 автобусів (відео: facebook.com/Loshkov)

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