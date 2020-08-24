ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Черкасами за лічені хвилини згоріло понад 10 автобусів: шокуюче відео

Золотоноша, Понеділок 24 серпня 2020 14:28
Під Черкасами за лічені хвилини згоріло понад 10 автобусів: шокуюче відео
Під Черкасами згоріло понад 10 автобусів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Черкаській області згоріло 10 автобусів в автопарку

В Золотоноші Черкаської області за лічені хвилини вигорів автопарк, в якому було припарковано понад 10 автобусів. Вони повинні були сьогодні, на День Незалежності, розвозити пасажирів по району та по місту.

На жаль, автопарк був майже повністю знищений. А водії на невизначений час залишилися без роботи. Про це у Facebook повідомив депутат Черкаської обласної ради Олександр Лошков.

У мережі відзначають, що сторожу, який чергував у цю ніч, вдалося врятувати три автомобіля з вогню.

Під Черкасами за лічені хвилини згоріло понад 10 автобусів: шокуюче відеоПід Черкасами за лічені хвилини згоріло понад 10 автобусів: шокуюче відео

Під Черкасами згорів автопарк (фото: facebook.com/Loshkov)

"Якими ж треба бути покидьками, щоб спалити автобуси Золотоніського автопарку... Це - злочинні методи конкурентів. Дев'яності відпочивають. Найгірше, що водії залишилися без роботи", - пише депутат.

Поки ж власники автопарку підраховують мільйонні збитки.

Опубліковано Олександром Бульдою Понеділок, 24 серпня 2020 р.

У Золотоноші згоріло понад 10 автобусів (відео: facebook.com/Loshkov)

Раніше ми писали, що у Києві на Троєщині жінка згоріла на балконі. З'явилися версії і фото пожежі.

Також повідомлялося, що на українському курорті в готелі сталася сильна пожежа. З'явилося відео ПП.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України пожежаавтобус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся