Под Черкассами пчела убила человека: подробности инцидента

Под Черкассами от укуса пчелы умер мужчина (Фото: коллаж РБК-Украина)

Сильная аллергия на укус пчелы привела к анафилактическому шоку

Укус пчелы закончился для 39-летнего мужчины смертью. Трагический случай произошел под Черкассами в селе Чаплинка. Как передает местное издание "Вісті Черкащини", у мужчины была сильная аллергия на укусы пчел, случался анафилактический шок и он начинал задыхаться.

К сожалению, в день инцидента он был один - жена отправилась в облцентр по делам, и никто оказать помощь не успел.

Фатальный укус насекомого произошел на огороде мужчины во время работы.

По словам сельского главы Валентина Виноградова, сильная реакция на укусы пчел выражалась в асфиксии, он начинал задыхаться. При таких случаях ему всегда помогала супруга, но в тот день ее рядом не оказалось.

Как рассказал терапевт Лисянской центральной районной больницы Владимир Савченко, препарат от анафилактического шока смог бы спасти мужчине жизнь. Шок выражается в том, что сильно распухает горло и язык и резко падает давление. В таких случаях смерть может наступить за несколько минут.

"Были случаи, что смерть наступала уже через 40 секунд", - добавил врач.

Иллюстративне фото: Пчела (Pixabаy)

Трагические случаи после укуса пчел и шершней действительно случаются в Украине время от времени. В Харьковской области летом 2017-го шершни закусали 45-летнего мужчину до смерти в Липецком районе, а укус пчелы в ротовую полость стоил жизни 55-летнему мужчине в Купянском районе.

Также мы писали о том, что недавно на Закарпатье из-за анафилактического шока и медикаментозной аллергии на анестетик умерла 20-летняя девушка после визита к стоматологу.