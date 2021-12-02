Под Черкассами игра в снежки закончилась больницей и судом: "я за своего ребенка убью"

В Черкасской области женщина набросилась на школьника за то, что он бросал снежки в ее дочь. Мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга.

Что произошло и какое наказание получит женщина, рассказали в материалах судебного решения.

Инцидент произошел в городе Шпола Черкасской области. Женщина набросилась на мальчика, так как думала, что он забросал снежками ее дочь. Сообщается, что она нанесла ему удары кулаками и ладонями по лицу не менее трех раз.

Дочь вернулась домой в снегу и слезах

В тот день ее дочь вернулась со школы вся в снегу и в слезах. Матери она сообщила, что школьники старших классов забросали ее снежками по дороге домой.

Женщина сразу же выскочила на улицу, где застала компанию подростков 10-13 лет. Она спросила, кто бросал снежки в ее дочь, но школьники быстро разбежались, а один из них остался.

Именно на него женщина и набросилась и несколько раз ударила.

В больнице врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга, рану на верхней губе и синяк на переносице.

Что рассказал школьник

Подросток сообщил, что в тот день он с друзьями возвращался со школы. И никаких девочек снежками не забрасывал.

Нападение агрессивной женщины стало для него полной неожиданностью. Он не убежал вместе с остальными, так как не был виноват.

По его словам, женщина его трижды толкнула, трижды ударила по уху и один раз ударил под глаз.

Как рассказал его товарищ, женщина в момент нападения кричала: "Я за своего ребенка убью".

Другой школьник признался, что попал в девочку снежком. Но он утверждает, что это произошло случайно и он сразу же извинился перед ней. А когда увидел разъяренную женщину, сбежал.

Что решил суд

Судьи вынесли приговор по статье №125 (Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья). Свою вину обвиняемая не признала.

Она ссылается на то, что подросток ей грубо отвечал и пытался оттолкнуть. Но он виноват, так как был в компании с обидчиками ее дочери.

Женщина сообщила в суде, что школьника просто толкнула, а не била. И он поскользнулся и упал.

Как именно подросток получил травмы, экспертам установить не удалось. Однако в суде сошлись на том, что между действиями женщины и травмами у ребенка есть причинно-следственная связь.

Суд признал женщину виновной и ей теперь надлежит выплатить штраф в размере 1700 гривен и еще 7000 гривен – в качестве моральной и материальной компенсации пострадавшему.

Судьи также приняли во внимание тот факт, что женщина проведала пострадавшего школьника в больнице, когда узнала, что это не он бросал снежки. Она принесла ему свои извинения.