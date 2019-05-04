В Черкассах жесткого избили известного журналиста: все подробности

В Черкассах сегодня, 4 мая, зверски избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Об этом заявил депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел утром. Комаров сейчас находиться в реанимации, его состояние крайне тяжелое.

Скриншот с Facebook

По данным местного издания "Прочерк", около девяти часов утра прохожие увидели Комарова с разбитой головой. Он лежал на улице на перекрестке Надпольной и Небесной Сотни. Люди вызвали скорую помощь.

Предполагается, что нападение на журналиста связано с его расследованиями и публикациями. Вадим Комаров не раз поднимал очень острые темы. Недавно он написал статью о пьяном бунте в Черкасской колонии № 62.

В Черкассах избили журналиста Вадима Комарова (фото: facebook.com/Вадим Комаров)

Среди других громких расследований журналиста - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. Стоит отметить, что в 2016 году его пытались застрелить.

Журналист Валерий Макеев заявил, что сегодня вечером, 4 мая, Комаров должен был получить от инсайдеров информацию об одном чиновнике, который чтобы избежать наказания предоставил справку о том, что он душевно болен.

Последний пост Комарова на его странице в Facebook (скриншот)

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что Комаров раздражал многих людей в Черкассах, кто имел большую власть и деньги.

По словам главы общественного совета при Черкасской ОГА Олега Скалко, Комарову нанесли три удара по голове тупым металлическим предметом. Скалко также опубликовал фото места, где было совершено покушение на журналиста.

В Черкассах избили журналиста Вадима Комарова (фото: facebook.com/oleg.scalko)

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