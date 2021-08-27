В Черкассах в реанимацию с жуткими травмами попал внук владельцев "питомника" собак

В клинику попал внук владельцев собак породы алабаи. Ранее мужчина и женщина - дедушка и бабушка пострадавшего мальчика - уже попадали в скандал из-за своего нелегального "питомника", когда животные напали на черкащанку и покусали. После того инцидента собак через суд изъяли, но, очевидно, те позже завели других.

В больнице говорят, что поступивший к ним ребенок неизвестно сколько времени до этого лежал без сознания с гематомой черепной коробки.

"У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа", - рассказал Кондрацкий.

Медик добавил, что ребенка из-за критического состояния нельзя даже транспортировать.

"Все разбалансировано: калий, натрий, белка - ноль", сказал он.

Родители к мальчику в больницу не приходили.

Как проинформировал депутат областного совета Олег Петренко в своем Facebook, инцидент произошел в домохозяйстве у Детского парка. Внук находился у бабушки и дедушки, которые разводили собак.

"Прямо сейчас в областной детской больнице после нечеловеческих пыток и травм медики пытаются спасти жизнь мальчика 2014 рождения. Шансов мало... У него - страшная гематома головного мозга. Судя по пролежням, несколько дней он был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы потушенных сигарет на теле", - говорится в публикации.

По словам Петренко, 24 августа сторож этого парка слышал детский крик, и только через несколько дней бабушка, во дворе которой и получил ребенок травмы, вызвала "скорую помощь".

Двор в Черкассах, где собаки напали на ребенка (фото: 18000.com.ua)