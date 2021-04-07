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В Черкассах мэр чуть не подрался с активистом: "салага, я тебя поломаю"

Автор: Людмила Жукова

В Черкассах мэр города Анатолий Бондаренко отличился неадекватным поведением. На заседании горсовета едва не подрался с лидером местного "Национального корпуса" Дмитрием Кухарчуком.

Об этом рассказали в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

Конфликт начался после того, как активист Кухарчук в своем выступлении обвинил мэра в коррупции и невыполненных обещаниях. Глава города молчать не стал и предложил выяснить отношения по-мужски. Но драка не состоялась, вовремя подоспела полиция.

"Не тыкай мне. Потому что я по-мужски могу выйти... Салага... Иди сюда, я тебя б*** поломаю", - заявил мэр.

Чем украинцам запомнился мэр Черкасс

Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, назвал действия мэра Черкасс Анатолия Бондаренко "популизмом".

Во время ссоры с Бондаренко президент назвал последнего "бандитом" и добавил, что не сядет с ним за стол.

Городской глава Черкасс обратился в Печерский суд Киева с иском о защите чести и достоинства против Зеленского. Он требовал взыскать с президента 1 гривну и получить опровержение слов, однако суд отклонил его иск.

Как мы ранее писали, под Николаевом депутат подстрелил местного жителя из-за спиленного дерева.

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