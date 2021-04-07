В Черкассах мэр чуть не подрался с активистом: "салага, я тебя поломаю"

Конфликт начался после того, как активист Кухарчук в своем выступлении обвинил мэра в коррупции и невыполненных обещаниях. Глава города молчать не стал и предложил выяснить отношения по-мужски. Но драка не состоялась, вовремя подоспела полиция.

"Не тыкай мне. Потому что я по-мужски могу выйти... Салага... Иди сюда, я тебя б*** поломаю", - заявил мэр.

Чем украинцам запомнился мэр Черкасс

Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, назвал действия мэра Черкасс Анатолия Бондаренко "популизмом".

Во время ссоры с Бондаренко президент назвал последнего "бандитом" и добавил, что не сядет с ним за стол.

Городской глава Черкасс обратился в Печерский суд Киева с иском о защите чести и достоинства против Зеленского. Он требовал взыскать с президента 1 гривну и получить опровержение слов, однако суд отклонил его иск.