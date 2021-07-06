У Черкасах дворічну дитину в дитсадку побила няня: дорослі в шоці

У Черкасах няня в дитячому садку побила дворічного малюка. Які саме удари вона завдавала дитині невідомо, але повідомляється, що малюк отримав синці в результаті інциденту.

Про це повідомила Тетяна Панасенко у спільноті "Новини Черкащини" у Facebook.

На повідомлення про побиття маленької дитини в дитячому садку №55 відреагувала місцева влада і повідомила, що в дитячому садку підтвердили інформацію про інцидент.

"Няня буде звільнена. Методисту, яка виконувала обов'язки завідувачки, буде винесена догана за відсутність відповідної реакції на такий ганебний і протиправний вчинок", - повідомила в коментарях заступник міського голови Анастасія Чубіна.

У коментарях знайома постраждалої сім'ї повідомила, що у малюка синці на сідницях і спині.

Повідомлення про черговий факт насильства в дитячому садку розлютили українців, і вони підняли цілу хвилю гніву в коментарях, вимагали вказати ім'я няні та змінити покарання на більш суворе.