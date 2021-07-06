У Черкасах дворічну дитину в дитсадку побила няня: дорослі в шоці
У Черкасах няня в дитячому садку побила дворічного малюка. Які саме удари вона завдавала дитині невідомо, але повідомляється, що малюк отримав синці в результаті інциденту.
Про це повідомила Тетяна Панасенко у спільноті "Новини Черкащини" у Facebook.
На повідомлення про побиття маленької дитини в дитячому садку №55 відреагувала місцева влада і повідомила, що в дитячому садку підтвердили інформацію про інцидент.
"Няня буде звільнена. Методисту, яка виконувала обов'язки завідувачки, буде винесена догана за відсутність відповідної реакції на такий ганебний і протиправний вчинок", - повідомила в коментарях заступник міського голови Анастасія Чубіна.
У коментарях знайома постраждалої сім'ї повідомила, що у малюка синці на сідницях і спині.
Повідомлення про черговий факт насильства в дитячому садку розлютили українців, і вони підняли цілу хвилю гніву в коментарях, вимагали вказати ім'я няні та змінити покарання на більш суворе.
- Нехай за цей вчинок відповідає. І покарати, покарати, покарати! А не тільки розмовами.
- Публічне насильство над дитиною! Яке беззаконня! Звільнення і догану? А нічого, що дитина отримала психологічну травму? І це може вплинути на здібності хлопчика і подальший розвиток?
- Вона, що, безсмертна? А що батьки?
- Хто ця няня і як її звуть? Сторінка є?
- Якщо у тітки нерви не в порядку, то нехай сидить вдома і не працює в дитячому саду. Там всякі діти є - слухняні, неслухняні, до яких потрібно знайти підхід, а не лупашіти.
- На самосуд батькам! Давно пора в державних садочках встановити камери. Те, що ми знаємо – крапля в морі, все інше за закритими дверима і ротами працівників.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві вчителька побила дитину з інвалідністю.
А також розповідали про те, що робити батькам, якщо педагог вдарив дитину.