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У Черкасах дворічну дитину в дитсадку побила няня: дорослі в шоці

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Черкаси, Вівторок 06 липня 2021 16:51
У Черкасах дворічну дитину в дитсадку побила няня: дорослі в шоці У Черкасах няня побила дворічного малюка в дитячому садку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Черкасах няня в дитячому садку побила дворічного малюка. Які саме удари вона завдавала дитині невідомо, але повідомляється, що малюк отримав синці в результаті інциденту.

Про це повідомила Тетяна Панасенко у спільноті "Новини Черкащини" у Facebook.

На повідомлення про побиття маленької дитини в дитячому садку №55 відреагувала місцева влада і повідомила, що в дитячому садку підтвердили інформацію про інцидент.

"Няня буде звільнена. Методисту, яка виконувала обов'язки завідувачки, буде винесена догана за відсутність відповідної реакції на такий ганебний і протиправний вчинок", - повідомила в коментарях заступник міського голови Анастасія Чубіна.

У коментарях знайома постраждалої сім'ї повідомила, що у малюка синці на сідницях і спині.

Повідомлення про черговий факт насильства в дитячому садку розлютили українців, і вони підняли цілу хвилю гніву в коментарях, вимагали вказати ім'я няні та змінити покарання на більш суворе.

  • Нехай за цей вчинок відповідає. І покарати, покарати, покарати! А не тільки розмовами.
  • Публічне насильство над дитиною! Яке беззаконня! Звільнення і догану? А нічого, що дитина отримала психологічну травму? І це може вплинути на здібності хлопчика і подальший розвиток?
  • Вона, що, безсмертна? А що батьки?
  • Хто ця няня і як її звуть? Сторінка є?
  • Якщо у тітки нерви не в порядку, то нехай сидить вдома і не працює в дитячому саду. Там всякі діти є - слухняні, неслухняні, до яких потрібно знайти підхід, а не лупашіти.
  • На самосуд батькам! Давно пора в державних садочках встановити камери. Те, що ми знаємо – крапля в морі, все інше за закритими дверима і ротами працівників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві вчителька побила дитину з інвалідністю.

А також розповідали про те, що робити батькам, якщо педагог вдарив дитину.

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