UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Черговий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова у Запоріжжі: де отримати

Фото: Фонд Ахметова відправив черговий гуманітарний вантаж до Запоріжжя (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя" черговий гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Йдеться про понад півтисячі наборів, до складу яких увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Отримати гуманітарну допомогу внутрішньо переміщені особи можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт.

Загалом продуктові набори від фонду, доставлені до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя", уже отримали понад 29 тисяч людей. Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяГуманітарна допомога