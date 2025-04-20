Через скільки часу легені повністю відновлюються після куріння: мало хто про це знає

Коли очищаються легені в разі відмови від паління?

Лікарі пояснюють: процес очищення дихальної системи починається майже одразу після відмови від куріння, але повне відновлення займає роки - і залежить від багатьох факторів.

Уже через 20 хвилин після останньої сигарети нормалізується пульс і артеріальний тиск. Через 8 годин знижується рівень чадного газу в крові, а через 48 годин поліпшується нюх і смак. Проте легені - це орган, який потребує набагато більше часу для відновлення.

Через 1-3 місяці зменшується кашель, задишка і хрипи, оскільки миготливий епітелій - мікроскопічні "волоски" в легенях, які виводять слиз та частинки пилу - починає відновлювати свою роботу. Саме він був паралізований токсичними речовинами з диму.

Після 6 місяців значно покращується вентиляція легень. У багатьох людей зникає хронічний кашель курця, легені стають менш вразливими до інфекцій.

Через 1 рік ризик серцево-судинних захворювань зменшується вдвічі, а дихальна система працює значно ефективніше. Проте повне очищення легень від накопичених смол, токсинів і мікропошкоджень займає від 2 до 10 років - залежно від стажу куріння, індивідуальних особливостей організму, наявності хронічних захворювань та способу життя.

Навіть після багатьох років куріння організм має здатність до відновлення. Правильне харчування, фізична активність, чисте повітря та відсутність стресу можуть значно прискорити процес очищення легенів.