Не через дефіцит майонезу та кетчупу. Чому в СРСР їли пельмені з оцтом

Пельмені були дуже популярною стравою у часи СРСР. Найчастіше їх заправляли оцтом, а не майонезом чи кетчупом, як це роблять зараз. І причина цього - не тільки дефіцит соусів чи бажання отримати особливий смак.
Про те, чому в СРСР пельмені їли з оцтом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використали джерела: 5692.com.ua, Главред.
Пельмені вважаються доволі важкою їжею для травлення, а оцет допомагає організму справитися із ними. Також він контролює апетит та допомагає не переїдати.
Оцет до пельменів подавали в розбавленому вигляді. На столову ложку 9-процентного оцту брали 3 ст. л олії, або топленого масла, трохи солі і перцю. Суміш наливали у тарілку і вмочували пельмені.
Ще одна вагома причина, чому оцет був головною заправкою до пельменів, це його ціна. Він коштував значно дешевше за сметану, майонез чи кетчуп. Та й дефіциту на нього ніколи не було.
Вважається, що в СРСР звичайне населення переважно харчувалося жирною їжею. І щоб компенсувати навантаження на шлунок, до багатьох страв додавали оцет. Наприклад, ним також поливали сало із цибулею.
Втім, крім покращення травлення та збагачення організму вітамінами групи В, оцет має й негативні ефекти. Його шкідливо їсти людям, у яких є проблеми з нирками. Також він протипоказаний людям із підвищеною кислотністю шлунка, оскільки він порушує кислотно-лужний баланс і може провокувати розвиток виразкових хвороб.
Вживання оцту погіршує стан хворих гастритом, панкреатитом, холециститом, ентеритом або виразкою шлунка.
Задля справедливості зазначимо, що дехто додавав у пельмені оцет, аби покращити смак страви й отримати особливий аромат. Навіть зараз, попри відсутність дефіциту різноманітних соусів, оцет є популярною заправкою серед людей, які добре пам'ятають часи СРСР.
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