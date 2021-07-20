Не хочу отдавать сыновей в большой спорт: как сложилась жизнь олимпийской чемпионки Ирины Мерлени

Ирина Мерлени родилась 8 февраля 1982 года в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Спортом она начала заниматься с 4 лет под присмотром отца, мастера спорта по вольной борьбе. В 1999 году Мерлени окончила Львовское училище физической культуры и поступила на факультет физической культуры Каменец-Подольского педагогического института.

Первый брак Мерлени был фиктивный – с греком. Она переехала в Грецию и выступала за сборную этой страны. В 2006 году вышла замуж во второй раз – за мастера спорта по вольной борьбе Андрея Микульчина.

В 2006 году родился первый сын спортсменки – Артур. Позже Мерлени родила еще одного сына – Адама.

Параллельно Мерлени покоряла и спортивный Олимп:

2000 Чемпионат мира в Софии – золото

2001 Чемпионат мира в Софии – золото

2001 Чемпионат Европы в Будапеште – серебро

2003 Чемпионат мира в Нью-Йорке – золото

2004 Олимпийские игры в Афинах – золото

2004 Чемпионат Европы в Хапаранде – золото

2005 Чемпионат мира в Будапеште – серебро

2005 Чемпионат Европы в Варне – золото

2007 Чемпионат мира в Баку – серебро

2008 Олимпийские игры в Пекине – бронза

Кроме того, Ирина Мерлени награждена орденами "За заслуги" и "Княгини Ольги".

Чем занялась Мерлени после большого спорта

После спорта Ирина начала увлекаться вокалом и танцами. Пошла на уроки фортепиано и даже участвовала в талант-шоу. Но больше всего по душе 39-летней олимпийской чемпионке пришлись танцы. Сейчас ее страсть – танцы на пилоне. И тут Мерлени тоже получила свои награды на чемпионате – золото.

В 2020 году она должна была поехать на международные соревнования по полденсу, но все планы спутал карантин. Как признается спортсменка, борцовские руки ей сильно помогают на пилоне.

Чтобы лучше двигаться в танце, Мерлени пришлось потрудиться над гибкостью и скинуть несколько килограмм. Для этого спортсменка предпочитает много двигаться и ходить пешком, а в рацион включить много овощей.

Еще один совет от Мерлени: каждое утро вставать на весы, а в течение дня считать калории и отказаться от сладкого.

У спортсменки есть квартира в Киеве – она ее купила на премию за победу на Олимпийских играх. В 2004 году за золотую медаль государство выплатило Мерлени 100 тысяч долларов. Однако живет спортсменка в Хмельницком, но подумывает о переезде в Киев.

Сыновья Мерлени не пошли по стопам матери, и она признается, что не хотела бы, чтобы они выбрали большой спорт в жизни. Сама же спортсменка продолжает учиться – она поступила в столичный университет культуры на хореографию – хочет научиться танцевать еще лучше и получить награды теперь в своем новом увлечении.

Как сложилась жизнь олимпийской чемпионки Ирины Мерлени