Чемпионат по биатлону проведут в закрытом на карантин Буковеле: как это будет

В Буковеле проведут Чемпионат Украины по биатлону, который запланирован на 24-27 марта, хотя сам горнолыжный курорт с 13 марта был закрыт на карантин. По словам директора Государственного центра олимпийской подготовки по биатлону Вячеслава Деркача, для спортсменов создадут специальные условия.

Несмотря на то, что на Прикарпатье действуют жесткие ограничения "красной зоны" карантина, от намерений организовать турнир не отказывались. Однако сам формат проведения соревнований будет модифицирован. В частности, турнир пройдет без иностранцев, без зрителей, и с проживанием в 30 километрах от стадиона, объяснил Деркач.

Функционер подчеркивает, что Чемпионат в Буковеле будет 100%, и на сегодняшний день нет законодательных препятствий для его проведения.

Как пройдет Чемпионат по биатлону в Буковеле

"Во-первых, он внесен в единый календарный план, это разрешено постановлением Кабинета министров. Во-вторых, мы выполняем все нормы: проведение мероприятий без зрителей, тесты должны быть. Тем более, что у нас (место проведения чемпионата Украины) - это не горнолыжный курорт. Поэтому я никаких препятствий не вижу", - рассказал Деркач.

Он также уточнил, что спортивные мероприятия проведут на своем отдельном стадионе, хотя общая территория - это действительно горнолыжный курорт.

"Единственное что - (Буковель) в красной зоне. Нужно согласовать относительно транспортных средств, возить спортсменов из гостиницы на стадион. Не позднее, чем за 2 дня перед проведением. А так - ограничений нет", - отметил директора Госцентра олимпийской подготовки по биатлону.

Все участвующие в чемпионате спортсмены будут проживать в одном отеле за 30 км от комплекса. Биатлонистов будут привозить на автобусах на пристрелку, и после соревнования тем же транспортом будут вывозить с территории биатлонного комплекса назад.

Турнир пройдет без участия спортсменов из других стран, ведь действуют правила о 10-14 днях самоизоляции при возвращении домой. Деркач добавил, что сидеть две недели на карантине никто не хочет, поскольку так можно выпасти из тренировочного процесса к следующему сезону, а он - олимпийский.