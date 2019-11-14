Щелепи стиснуті: з'явилися шокуючі подробиці смерті підлітка в Прилуках

Вбивство Дениса Чаленко (Колаж РБК-Україна)

Адвокат сім'ї підлітка впевнений, що 14-річного Дениса жорстоко били

Вбивство Дениса Чаленко в Прилуках обростає новими подробицями. Хлопчика, якого знайшли на залізничних рейках, перед смертю жорстоко били. У цьому впевнений адвокат Володимир Білик сім'ї загиблого школяра, повідомляє Апостроф. Травми на тілі дитини свідчать про побої перед смертю.

"Я оглядав труп цієї дитини. Там були тілесні ушкодження, які вказують на те, що його жорстоко били. Крім того, ці тілесні ушкодження були одержані за життя, бо щелепи були дуже сильно стиснуті. І є такий момент, що у нього були витекли очі", - додав Білик.

Правоохоронні органи призначили кілька експертиз: дві судово-медичні (одну провели в Києві), а також судово-цитологічну та судово-імунологічну (дослідження крові на місці пригоди). Але сім'я Дениса не отримала жодного результату експертизи.

Денис Чаленко загинув у Прилуках (скрін відео: YouTube/ТСН)

Батьки впевнені, що їхнього сина вбили, вони вимагають серйозного розслідування.

"Ми про їх результати нічого і не знаємо. Скільки ми в Прилуках вже ходимо добиваємося, щоб дізнатися результати цієї експертизи... Але нам ніхто нічого... Ми на Київ відвезли тіло. У дитини не було кісток найважливіших. Була зламана ключиця, ніс перебитий, під очима синці, одна нога повністю перебита, з неї кістка витягнута і половини черепа не було", - повідомив батько Дениса Віктор.

За словами адвоката сім'ї Володимира Білика, в поліції ретельно намагаються приховати справжні причини смерті загиблої дитини.

"Коли проводилася друга судово-медична експертиза, батько за свої гроші наймав авто і віз тіло сина в Київ. Це абсурд і це не нормально. Але це моральний аспект. Що стосується юридичної сторони питання, то цікаво, яким чином можливо було провести повторну експертизу, не витребувавши частини кісток черепа та лівої ноги, де був перелом?" - сказав Білик.

У поліції стверджують, що Денис Чаленко в ту ніч був п'яний. Про результати експертизи кажуть, що як тільки вони будуть готові - їх опублікують.