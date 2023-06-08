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"Росія краща та сильніша". У Чехії дівчинці плюнули за те, що вона українка: деталі скандалу (відео)

У школі Чехії діти "напали" на маленьку українку (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У школі Чехії однокласники обізвали маленьку дівчинку за те, що вона є українкою. Після булінгу діти плюнули дитині в обличчя.

Про цей скандал повідомили в одному з Telegram-каналів.

Деталі скандалу з маленькою українкою

Наголошується, що дівчинці плюнули в обличчя однокласники. Відео у мережу виклала мама дитини Поліни з Коростеня.

Діти почали питати дівчинку, чи вона росіянка, а після того, як вона відповіла, що українка - полилися образи наприкінці їй плюнули в обличчя. У якій саме школі це сталося - не повідомляється.

"Україна є ку*ва. Україна дурна. Росія краща. Росія сильніша", - говорили діти.

Смілива дівчинка відповіла, що "Росія - це гі*но".

Українське посольство у Чехії відреагувало на скандал

Так, українське посольство у Чехії опублікувало заяву.

"Посольство рішуче засуджує образливі дії, спрямовані проти української дівчинки у чеській школі", - сказано у повідомленні.

"Це неприйнятне порушення, яке викликає глибоке обурення і занепокоєння. Ніхто не повинен зазнавати насильства або дискримінації, особливо за національною ознакою", - заявили посли.

Скриншот посту (twitter.com/UKRinCZE)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Волині вчителька фізики побила учня.

А також ми розповідали про те, що у Хмельницькому вчителька фізкультури обдурила дітей.

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