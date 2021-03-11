В Чехии на заработках трагически погибла украинка: ее малыш остался сиротой

Отмечается, что девушка упала с высоты, когда под ней провалился стеклянный пол в помещении банка

Оксана была вынуждена ездить на заработки, чтобы содержать ребенка и пожилую маму, ведь достойной работы на родине не нашла. Ее сын, которому еще не исполнилось и четырех лет, остался сиротой.

В Чехии погибла молодая украинка (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы выразили соболезнования о смерти украинки.