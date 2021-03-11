UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Чехии на заработках трагически погибла украинка: ее малыш остался сиротой

Автор: Людмила Жукова

В Чехии трагически погибла молодая украинка Оксана Василив. Женщина приехала в страну на заработки из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что девушка упала с высоты, когда под ней провалился стеклянный пол в помещении банка

Оксана была вынуждена ездить на заработки, чтобы содержать ребенка и пожилую маму, ведь достойной работы на родине не нашла. Ее сын, которому еще не исполнилось и четырех лет, остался сиротой.

В Чехии погибла молодая украинка (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы выразили соболезнования о смерти украинки.

  • Жалко как. Молодая мама и ребенок один, думаю бабушке ой как тяжело будет. Да и худенькая такая, я понимаю еще в весе, да и сколько людей таки топтались, а погибла именно она. Судьба ужасная да и где-то пошел раскол, никто не обратил внимания. Надеюсь банк как то выделит средства для мамы, может быть.
  • З правильним адвокатом, тепер банк виплатить скільки бабла, що дитині на частину життя вистачить.
  • Горе многогранное. И что погибла молодая женщина, дите осталось сиротой, страна, которая вынудила ее оставить младенца и ехать в чужие края зарабатывать на хлеб.

Как мы писали ранее, в Москве нашли мертвую и истощенную украинскую писательницу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины преступленияг. Украинка
Читайте также
В Турции за убийство российского посла пятерых человек приговорили к пожизненному заключению
В Киеве мать позволила ребенку играться на льдине: видео сильно разгневало сеть
Прогноз погоды