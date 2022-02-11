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Чай в пакетиках очень опасен: почему от него стоит навсегда отказаться

Автор: Людмила Жукова

Пакетированный чай употребляют многие, но не все знают, что он очень опасен. От него лучше отказаться насовсем.

В нашем материале читайте, почему медики считают чай в пакетах очень вредным.

Первая причина

Ни для кого не секрет, что для пакетированного чая берут сырью не самого лучшего качества. И не нужно верить рекламе, в которой утверждают противоположное. Употребление такого продукта с сомнительным качеством не принесет ничего хорошего.

Вторая и более веская причина

По словам медиков, сама тара - чайные пакетики изготовляются из материала с содержанием вредных вещества. Например, для устойчивости к высоким температурам пакетик пропитывают синтетическими смолами, которые растворяют в ацетоне или спирте.

Третья причина не пить такой напиток

Вы не думали, почему производители делают пакетик непрозрачным? Дело в том, что внутри него часто оказываются не чай, а его измельченные остатки, смешанные с чайной пылью. Также туда добавляют усилители вкуса, чтобы потребитель не замечал разницы.

Проверка на красители

Если вы еще сомневаетесь - опустите пакетик чая в стакан с холодной водой. Если он окрасится - значит в нем 100% есть красители.

Отдавайте предпочтение рассыпным чаям. Обратите внимание на листочки такого продукта.

Аромат, исходящий от чайного листа, должен быть ярким и не слишком резким (что говорило бы об искусственных ароматизаторах), а тонким. Цвет листа у хорошего и свежего чай не яркий, и не тусклый.

Как мы ранее писали, назван напиток, который легко помогает похудеть и снижает аппетит.

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