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Частину українців звільнили від оформлення "автоцивілки": хто має право на пільгу

Хто з водіїв може не оформляти автоцивілку (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні деяких водіїв звільнено від оформлення обов'язкового страхування. Пільги передбачені для кількох категорій та на підставі поданих документів.

Хто має право не оформляти "автоцивілку", розповіли на порталі "Український ветеранський фонд".

Кому можна не оформлювати "автоцивілку"

Відповідно до українського законодавства, від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України звільняються:

  • Учасники бойових дій
  • Постраждалі учасники революції Достоїнства
  • Особи з інвалідністю внаслідок війни
  • Особи з інвалідністю I групи, які особисто керують транспортні засоби, що належать їм
  • Особи, що керують транспортними засобами, що належать людям з інвалідністю I групи, але у присутності власника.

Належний їм транспорт - це автомобілі, якими пільгові категорії осіб володіють не лише з права власності, а й з інших правових підстав. Наприклад, за договором підряду чи оренди.

Які потрібні документи

Право на таку пільгу надає посвідчення учасника бойових дій (УБД), а також документи, що підтверджують право на володіння чи користування автомобілем.

"Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує, що особа є законним власником наземного транспортного засобу", - наголошують юристи.

Вони пояснили, що ця пільга – персоналізована. Тобто якщо автомобілем, що належить особі зі статусом УБД, керує особа без такого статусу, їй доведеться оформити автоцивілку.

Інакше працівники Патрульної поліції мають право виписати штраф, а оплата збитків у разі ДТП відбуватиметься коштом того, хто керував автомобілем, а не коштом того, кому належить.

До речі, раніше ми писали, що в Україні можуть дозволити автомобілі з правим кермом.

А ще розповідали про те, чи можуть оштрафувати водія за їзду на зимовій гумі навесні чи влітку.

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