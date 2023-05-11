Частину українців звільнили від оформлення "автоцивілки": хто має право на пільгу

Кому можна не оформлювати "автоцивілку"

Відповідно до українського законодавства, від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України звільняються:

Учасники бойових дій

Постраждалі учасники революції Достоїнства

Особи з інвалідністю внаслідок війни

Особи з інвалідністю I групи, які особисто керують транспортні засоби, що належать їм

Особи, що керують транспортними засобами, що належать людям з інвалідністю I групи, але у присутності власника.

Належний їм транспорт - це автомобілі, якими пільгові категорії осіб володіють не лише з права власності, а й з інших правових підстав. Наприклад, за договором підряду чи оренди.

Які потрібні документи

Право на таку пільгу надає посвідчення учасника бойових дій (УБД), а також документи, що підтверджують право на володіння чи користування автомобілем.

"Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує, що особа є законним власником наземного транспортного засобу", - наголошують юристи.

Вони пояснили, що ця пільга – персоналізована. Тобто якщо автомобілем, що належить особі зі статусом УБД, керує особа без такого статусу, їй доведеться оформити автоцивілку.

Інакше працівники Патрульної поліції мають право виписати штраф, а оплата збитків у разі ДТП відбуватиметься коштом того, хто керував автомобілем, а не коштом того, кому належить.