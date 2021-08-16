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Часть Украины затянет грозами со шквалами до 20 м/с: какие регионы под ударом

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Понедельник 16 августа 2021 20:04
Часть Украины затянет грозами со шквалами до 20 м/с: какие регионы под ударом Фото: Погода в Украине принесет грозы и шквалы в ряд областей (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет 17 августа грозы и шквалы в ряд областей. В этих регионах похолодает, но на остальной части страны ожидается сильная жара и сухая погода.

Что будет с погодой в стране - читайте ниже в нашем материале.

"17 августа ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики показали на картах, что будет с температурой во вторник. Так, на западе похолодает до +23+26, а на остальной территории ожидается +27+32 градуса.

Часть Украины затянет грозами со шквалами до 20 м/с: какие регионы под ударом

Скрин: Погода в Украине 17 августа (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Завтра в столице есть небольшая вероятность гроз, но больше шансов на осадки будет в среду. Вторник будет жарким, +32 градуса, а вот со среды по пятницу ожидается похолодание до 23+24 градусов. В субботу, 21 августа немного потеплеет (+26), но затем температура снова снизится.

Часть Украины затянет грозами со шквалами до 20 м/с: какие регионы под ударом

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo)

Ранее синоптик Наталка Диденко также рассказала, что 17-го августа на большей территории страны будет очень жаркая погода.

Впрочем, скоро в страну ворвется затяжное похолодание. Синоптики дали прогноз до конца августа.

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