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Часть Украины накроет непогодой: будут грозы с градом и шквалы

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Суббота 02 июля 2022 19:43
Часть Украины накроет непогодой: будут грозы с градом и шквалы Фото: погода в Украине будет с существенными осадками (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 3 июля, будет жаркая, и столбики термометров почти везде превысят 30-градусные значения. При этом значительную часть территории страны накроют осадки, местами ожидаются мощные порывы ветра и град при грозах.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Заливать грозовые дожди будут в этот выходной запад страны, а также Винницкую и частично Житомирскую области.

Во время осадков в отдельных районах синоптики предупреждают о граде и шквалах до 20 метров в секунду.

На остальной части территории Украины будет переменная облачность и сухо, а также очень жарко. Кратковременный дождь с грозой ожидается разве что еще и в Киевской области под вечер.

Температура воздуха 3 июля в дневное время в среднем составит около +28... +33 градусов. В регионах, где пройдут осадки, будет на пару градусов ниже (только на Закарпатье сохранится высокая температура за +30 градусов).

Часть Украины накроет непогодой: будут грозы с градом и шквалы

Карта погоды в Украине 3 июля (фото: meteo.gov.ua)

Какая погода будет в начале следующей недели

Понедельник, 4 июля, будет еще жарче - северные, центральные и южные области ждет до +34 градусов. Если днем ранее некоторые регионы и "баловали" дожди, то первый день новой недели будет без осадков везде

Часть Украины накроет непогодой: будут грозы с градом и шквалы

Карта погоды в Украине 4 июля (фото: meteo.gov.ua)

А уже во вторник, 5 июля, грозовые дожди снова вернутся на запад Украины, что будет сопровождаться ощутимым спадом жары до +24... +27 градусов, в то время как остальную часть территории страны будет "распаривать" при температуре до +34 градусов, а в Херсонской и Запорожской областях и вовсе до +36 градусов.

Часть Украины накроет непогодой: будут грозы с градом и шквалы

Карта погоды в Украине 5 июля (фото: meteo.gov.ua)

Отметим, что в этот выходной непогода наломала дров в Тернополе, причем в прямом смысле - из-за мощного ливня и шквалистого ветра в городе затопило улицы и были повалены деревья.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какую погоду синоптики обещают в июле.

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