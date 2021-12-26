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Часть Украины накроет мощным снегопадом: где ждать опасной погоды

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет опасной в некоторых областях. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, местами - ливнях, а в некоторых областях ожидаются ощутимые морозы.

Что будет с погодой в стране в следующие три дня - читайте ниже в материале Styler.

По прогнозу Укргидрометцентра, самые сильные осадки ожидаются в некоторых центральных и восточных областях уже 28 декабря. Пока же атмосферный фронт будет гулять страной, принося то дождь, то снег в зависимости от температуры воздуха.

Так, 26 декабря сильный снег, мокрый снег, дождь вероятен на востоке и юго-востоке, а остальные области от осадков удержатся.

Температура в этот день преимущественно -3... -8 днем, -6... -13 ночью. На востоке и юге - выше, +2... -1 днем и от 0 до -7 ночью.

27 декабря все еще морозно, а снег вероятен на западе, юге, и в части центральных областей. Температура -4... -8 днем и -11... -15 ночью. На юге и Закарпатье выше, +1... -3 днем, -5... -9 ночью.

Во вторник, 28 декабря "градусы" немного повысятся, но осадки останутся повсюду, кроме запада. На востоке, в центре - сильный снег.

Смотрите ниже карты гидрометцентра в прогнозе на три дня.

Скрин: Погода в Украине 26-28 декабря (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что такое метеозависимость, и как от нее уберечься.

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Погода в Украине