Час повернутись у дитинство. 7 культових ігор, які доступні на сучасних приставках

The Elder Scrolls III: Morrowind

Свого часу третя частина The Elder Scrolls стала справжнім проривом. Гравці були вражені повністю тривимірним світом, великою кількістю персонажів та можливостей. Morrowind і зараз дивує своїми масштабами.

Тут можна досліджувати цілий острів із десятками поселень, вступати у різні гільдії, створювати власні заклинання, літати та ходити по воді.

Сюжет гри також амбітний. Головному герою належить вступити в давній орден, захворіти на смертельну інфекцію, вилікуватися і врешті-решт поріднитися з одними богами і боротися з іншими.

The Elder Scrolls III: Morrowind (фото: Steam)

Fahrenheit

Одна з перших інтерактивних 3D-ігор, що проклала шлях таким проектам, як The Walking Dead, Detroit: Become Human та Heavy Rain.

Історія в Fahrenheit просочена містицизмом. Сюжет починається з того, що один із трьох головних героїв впадає в транс та вбиває незнайомця в туалеті кафе. Це запускає серію подій, завдяки яким головні герої дізнаються про існування стародавнього культу, що загрожує людству.

Геймплей у грі часом викликає труднощі: доводиться проходити деякі моменти кілька разів, оскільки не встигаєш натиснути потрібні кнопки. Тим не менш, Fahrenheit - це чудова пригода, яка надовго залишиться в пам'яті.

Fahrenheit (фото: Steam)

Wolfenstein 3D

Батько всіх сучасних шутерів від першої особи. У Wolfenstein 3D гравець бере на себе роль американського солдата Бі Джей Бласковиця, який має втекти з нацистського полону, убити кількох німецьких генералів і, нарешті, битися з самим Гітлером (який перетворився на кіборга з чотирма кулеметами замість рук).

Кожен рівень у грі є лабіринтом, наповнений ворогами, їжею (вона тут замість аптечок), секретами і таємними проходами, що скорочують шлях. Вважається найкращою старою грою всіх часів.

Wolfenstein 3D (фото: Steam)

Max Payne

Макс Пейн - один із найдраматичніших персонажів в історії відеоігор. Нью-йоркський поліцейський, який втратив дружину та дитину через наркоторговців, вирушає мстити злочинцям.

У цьому йому допоможе вміння стріляти з обох рук, наявність кількох сотень обезболюючих упаковок і швидка реакція, яка для гравця виглядає як уповільнення часу.

Якщо "Матриця" популяризувала уповільнену зйомку в кіно, то "Макс Пейн" зробив те саме в ігровій індустрії. Повільні стрибки не лише виглядають ефектно, а й корисні в ігровому процесі - на Макса часто нападають одразу кілька ворогів.

Крім захоплюючого ігрового процесу, тут є чудовий детективний сюжет, представлений за допомогою кат-сцен у вигляді коміксів і наповнений відсиланнями до популярної культури.

Max Payne (фото: TechRadar)

Call of Duty 2

Зараз важко повірити, але колись серія Call of Duty була повністю присвячена Другій світовій війні. Друга частина франшизи вважається однією з найкращих ігор про цей період. Це драйвовий кінематографічний екшен, який захоплює навіть зараз, незважаючи на застарілу графіку та анімацію.

Гра дозволяє вам взяти участь у кількох важливих битвах - включаючи оборону Сталінграда і висадку в Нормандії.

Call of Duty 2 (фото: Strategy Wiki)

Grand Theft Auto: San Andreas

San Andreas - найпопулярніша гра для консолі PlayStation 2. Не дивно: у 2004 році проектів такого масштабу було небагато. Ціла держава як ігровий світ, десятки видів автомобілів, можливість міняти одяг головного героя, його фізичну форму, зачіску та татуювання поставили San Andreas на почесне місце у пам'яті ігрової спільноти.

А крім сторонніх дій, є ще й сюжет про те, як гангстер-початківець із бідного району за допомогою кількох божевільних друзів і величезної долі в житті піднімається на вершину злочинного світу.

Grand Theft Auto: San Andreas (фото: Games Radar)

Star Wars

Один із найкращих проектів легендарної студії BioWare. У Knights of the Old Republic гравець бере на себе роль джедая, який полює на Темного лорда сітхів. Це рольова гра з бойовою системою, яка базується на правилах Dungeons & Dragons. Головний герой може набирати собі у команду соратників, літати на різні планети та вершити долі людей та інопланетян.

Розробники надали безліч можливостей для рольової гри. Гравець обирає навички свого героя та його здібності Сили, від яких залежать варіанти діалогів та можливості у бою.

У міру проходження гра відстежує дії персонажа та визначає його відданість темній або світлій стороні Сили.

Star Wars Knights of the Old (фото: Nintendo)