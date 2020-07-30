Бывшую дачу Януковича превратили в военный объект: как сейчас выглядит резиденция

Бывшая дача Януковича на Азовском море стала военной базой
Бывшую дачу экс-президента Украины Виктора Януковича превратили в военную базу и она остается закрытой для посторонних. Изначально вилла строилась специально для главы государства, который позже стал политическим беглецом. Домик находится в Урзуфе на Азовском море, он достаточно отдален.
Как сообщается в сюжете ТСН, на участке много сосен, чтобы Янукович прогуливался и дышал, а в море - волнорезы, чтобы купался и никто ему не мешал.
Теперь на подоконнике комплекса солдатские берцы, во дворе - ящики из-под боеприпасов, и каждое утро на территории комплекса звучит молитва националиста. Возле гаража Януковича стоят танки, а бывший кабинет для совещаний стал библиотекой. После того как Янукович сбежал из Украины, на его "даче" мало что о нем напоминает.
Сейчас здесь базируется военная база полка "Азов". В гараже бойцы сделали спортзал и утверждают, что "дух Януковича" они отсюда выбили.
Отметим, что Виктор Янукович часто обитал на этой даче в те времена, когда еще был губернатором Донецкой области.
Потом это место полюбилось его младшему сыну Виктору – по словам очевидцев, тот частенько приезжал сюда с друзьями – отдохнуть и покататься на яхте. По сравнению с Межигорьем и другими резиденциями экс-главы державы, эта дача сморится очень скромно.
Как мы ранее сообщали, студент, бросивший яйцо в Януковича, стал большой "шишкой" в Укрзализныце.