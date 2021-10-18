Бывшая жена Виктора Павлика пожаловалась на экс-супруга: выгоняет из квартиры

"Привет, я худею очень быстро. Не знаю, как другие, а мне достаточно сказать, что меня выселяют из квартиры и я сразу становлюсь, как тростиночка. Потому что желудок - это второй мозг и он реагирует очень быстро. Вот так, берите с меня пример. Или не берите, или берите пример с бывшего мужа", - сообщила бывшая жена артиста.

Новая жена певца Катерина Репьяхова пообещала, что скоро прокомментирует откровения бывшей супруги мужа. Также она сказала, что скоро выйдет в прямой эфир.

Также Катя показала, что ей писала когда-то Созаева с фейковых страниц в Instagram: "То чувство, когда с фейковой странички сделала свою, но забыла, что писала гадости".

Бывшая жена Виктора Павлика