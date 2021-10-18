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Бывшая жена Виктора Павлика пожаловалась на экс-супруга: выгоняет из квартиры

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Понедельник 18 октября 2021 13:23
Бывшая жена Виктора Павлика пожаловалась на экс-супруга: выгоняет из квартиры Экс-жена Павлика сильно похудела из-за стресса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева сообщила, что экс выгоняет ее из квартиры.

Об этом женщина рассказала в Instagram-stories.

"Привет, я худею очень быстро. Не знаю, как другие, а мне достаточно сказать, что меня выселяют из квартиры и я сразу становлюсь, как тростиночка. Потому что желудок - это второй мозг и он реагирует очень быстро. Вот так, берите с меня пример. Или не берите, или берите пример с бывшего мужа", - сообщила бывшая жена артиста.

Новая жена певца Катерина Репьяхова пообещала, что скоро прокомментирует откровения бывшей супруги мужа. Также она сказала, что скоро выйдет в прямой эфир.

Также Катя показала, что ей писала когда-то Созаева с фейковых страниц в Instagram: "То чувство, когда с фейковой странички сделала свою, но забыла, что писала гадости".

Бывшая жена Виктора Павлика пожаловалась на экс-супруга: выгоняет из квартирыБывшая жена Виктора Павлика

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