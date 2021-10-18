Колишня дружина Віктора Павліка поскаржилася на екс-чоловіка: виганяє з квартири

"Привіт, я худну дуже швидко. Не знаю, як інші, а мені досить сказати, що мене виселяють з квартири і я відразу стаю, як тростиночка. Тому що шлунок - це другий мозок і він реагує дуже швидко. Ось так, беріть з мене приклад. Або не беріть, або беріть приклад з колишнього чоловіка", - повідомила колишня дружина артиста.

Нова дружина співака Катерина Реп'яхова пообіцяла, що скоро прокоментує одкровення колишньої дружини чоловіка. Також вона сказала, що скоро вийде в прямий ефір.

Також Катя показала, що їй писала колись Созаєва з фейкових сторінок в Instagram: "те почуття, коли з фейкової сторінки зробила свою, але забула, що писала гидоти".

Колишня дружина Віктора Павлика