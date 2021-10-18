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Колишня дружина Віктора Павліка поскаржилася на екс-чоловіка: виганяє з квартири

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Понеділок 18 жовтня 2021 13:23
Колишня дружина Віктора Павліка поскаржилася на екс-чоловіка: виганяє з квартири Екс-дружина Павліка сильно схудла через стрес (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Колишня дружина українського співака Віктора Павліка Лариса Созаєва повідомила, що екс виганяє її з квартири.

Про це жінка розповіла в Instagram-stories.

"Привіт, я худну дуже швидко. Не знаю, як інші, а мені досить сказати, що мене виселяють з квартири і я відразу стаю, як тростиночка. Тому що шлунок - це другий мозок і він реагує дуже швидко. Ось так, беріть з мене приклад. Або не беріть, або беріть приклад з колишнього чоловіка", - повідомила колишня дружина артиста.

Нова дружина співака Катерина Реп'яхова пообіцяла, що скоро прокоментує одкровення колишньої дружини чоловіка. Також вона сказала, що скоро вийде в прямий ефір.

Також Катя показала, що їй писала колись Созаєва з фейкових сторінок в Instagram: "те почуття, коли з фейкової сторінки зробила свою, але забула, що писала гидоти".

Колишня дружина Віктора Павліка поскаржилася на екс-чоловіка: виганяє з квартириКолишня дружина Віктора Павлика

Як ми раніше писали, 55-річний Віктор Павлік показав зворушливе фото з підрослим сином.

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Виктор Павлик
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