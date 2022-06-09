Как бюджетно скупится в Испании прямо сейчас (онлайн)

В Испании, например, скоро будет время традиционных летних скидок на предметы гардероба, бытовую технику и прочее, и этим можно воспользоваться - взяв понравившуюся продукцию признанных брендов по меньшим ценам.

Украинцы могут воспользоваться обычной практикой сезонных скидок не только на родине, но и совершая покупки в других странах, и путешествовать для этого совсем не обязательно - скупаться можно онлайн, и заказ пришлют доставкой.

Полезные советы украинцам по бюджетному шопингу в Испании дала киевлянка Татьяна Тесля, которая сейчас проживает в этой европейской стране.

Обычно в Испании сезонные скидки начинаются примерно с середины июня и продолжаются до августа, а всего бывает три волны, которые указываются как "rebajas 1", "rebajas 2" и "rebajas 3" соответственно, рассказала она в группе "Испания: поддержка украинцев".

Крайние - самые выгодные, и приходятся на конец июля, когда цены опускаются максимально... но есть риск, что в магазинах к этому времени уже мало что останется.

Если вы находитесь в Испании, то можно ознакомиться с каталогом магазина одежды primark.com/es (продажа не онлайн), а для интернет-шопинга она рекомендует посмотреть сайты мультибрендовых магазинов lefties.com/es/en , mangooutlet.com/es/mujer , elcorteingles.es , zalando.es ...

"Также есть outlets, но там шопиться получится только оффлайн - смотрите в своем городе адрес в поисковике zalando.es", - говорится в публикации.

Есть закрытые распродажи, а принцип работы в них похож на украинские "lamoda" и "модная каста": то есть большие скидки, но зачастую длительная доставка, рассказывает Тесля.

Чтобы посмотреть их ассортимент нужно зарегистрироваться на сайтах:

zalando-prive.es/event

showroomprive.es

es.privalia.com/gr/portal

Также отмечается, что в жители Испании очень любят делать покупки на Amazon, где можно найти массу товаров на покупателя с любыми финансовыми возможностями (amazon.es/).

Есть также испанский "аналог" украинского сайта объявлений OLX - знаменитый местный маркетплейс, где можно купить/продать от бытовой техники и одежды до недвижимости и автомобилей - milanuncios.com.

Кстати, добавила пани Татьяна, в Испании очень много сайтов и магазинов, где можно бюджетно скупаться - в этом вы можете убедиться сами, просто погуглив в интернете, и совсем не нужно ограничиваться только этим списком.