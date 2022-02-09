Быстрый и вкусный рецепт тако от Педана: дети просто обожают!
Шоумен и ведущий Improv Live Show на Новом канале Александр Педан так привык к импровизации на съемках различных телепроектов, что практикует ее и дома. Даже в обыденных, казалось бы, делах.
Сегодня звездный папаша делится с читателями Styler рецептом тако, приготовление которого не требует особых умений и отнимает минимум времени.
Ингредиенты для тако по рецепту Педана:
- пита
- бабагануш (или хумус)
- куриное филе
- огурец
- морковь
- перец
- сыр
- острый перец (по вкусу).
Как готовить (пошаговый рецепт)
На питу намажьте бабагануш (это что-то типа хумуса, только из баклажанов). Можете, к слову, использовать и обычный хумус.
Порежьте соломкой овощи и курицу. Выложите все это на питу с намазкой.
"Я люблю острое, поэтому добавляю еще мелко нарезанный острый перец", - признается Педан.
Обязательно посыпьте все тертым сыром!
Затем сверните питу, а лучше просто согните пополам и отправьте на гриль или сковородку.
Когда тесто подрумянится, а сыр расплавится - пробуйте. Приятного аппетита!
К слову, Педан говорит, что семья заценила этот простой и вкусный кулинарный эксперимент. А дети теперь это блюдо просто обожают!
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