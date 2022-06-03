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Швидке схуднення до літа: що трапиться з організмом вже через три дні голодування

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П'ятниця 03 червня 2022 11:59
Швидке схуднення до літа: що трапиться з організмом вже через три дні голодування Фото: Чи треба швидко худнути (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Швидке схуднення за допомогою кількаденного голодування, безперечно допоможе вам скинути вагу, як то кажуть "до літа". Але й неприємних наслідків від такого детоксу теж чимало.

Про те, що трапляється з тілом в результаті триденного голодування, розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Скільки ви скинете, якщо голодуватимете три дні

За словами медика, якщо ви повністю голодуєте протягом 3 днів і п’єте тільки воду, ви можете втратити від 2 до 3 кг ваги та 2-3 см в окружності талії.

Річ у тім, що в процесі голодування організм буде поступово переходити від "спалювання глюкози" до "спалювання жиру", щоб досягти мети схуднення.

"Під час голодування організм спочатку споживає глюкозу з крові, щоб забезпечити себе енергією, а потім тіло починає розщеплювати глікоген печінки та м’язовий глікоген для виробництва глюкози", - пише медик.

Середня доросла людина має лише близько 100 грамів глікогену, і якщо ви голодувати більше 12 годин, глікоген буде вичерпано.

У цей момент ваше тіло почне спалювати жир, що зберігається у вашому тілі, для отримання енергії.

Погані наслідки від такого схуднення

Якщо ви вирішили швиденько схуднути до літа, варто пам'ятати, що голодування для схуднення дуже ефективне в короткостроковій перспективі, але воно може погіршити стан вашого здоров'я.

Зокрема такий детокс негативно вплине на роботу шлунково-кишкового тракту, знизить швидкість метаболізму та пошкодить імунну систему.

Раніше ми писали про дієту, яка може вберегти від поширеного виду раку. Медики кажуть, що вживання певних продуктів впливає на ріст пухлин.

Також повідомлялося про молочний продукт, який потрібно вживати щодня.

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