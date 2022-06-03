Швидке схуднення до літа: що трапиться з організмом вже через три дні голодування
Швидке схуднення за допомогою кількаденного голодування, безперечно допоможе вам скинути вагу, як то кажуть "до літа". Але й неприємних наслідків від такого детоксу теж чимало.
Про те, що трапляється з тілом в результаті триденного голодування, розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Скільки ви скинете, якщо голодуватимете три дні
За словами медика, якщо ви повністю голодуєте протягом 3 днів і п’єте тільки воду, ви можете втратити від 2 до 3 кг ваги та 2-3 см в окружності талії.
Річ у тім, що в процесі голодування організм буде поступово переходити від "спалювання глюкози" до "спалювання жиру", щоб досягти мети схуднення.
"Під час голодування організм спочатку споживає глюкозу з крові, щоб забезпечити себе енергією, а потім тіло починає розщеплювати глікоген печінки та м’язовий глікоген для виробництва глюкози", - пише медик.
Середня доросла людина має лише близько 100 грамів глікогену, і якщо ви голодувати більше 12 годин, глікоген буде вичерпано.
У цей момент ваше тіло почне спалювати жир, що зберігається у вашому тілі, для отримання енергії.
Погані наслідки від такого схуднення
Якщо ви вирішили швиденько схуднути до літа, варто пам'ятати, що голодування для схуднення дуже ефективне в короткостроковій перспективі, але воно може погіршити стан вашого здоров'я.
Зокрема такий детокс негативно вплине на роботу шлунково-кишкового тракту, знизить швидкість метаболізму та пошкодить імунну систему.
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