Как быстро согреться на улице или дома: эти советы помогут вам пережить холода

Как не замерзнуть на улице

Одевайтесь тепло и многослойно. Несколько слоев одежды будут греть ваше тело намного лучше, чем один теплый свитер. Для нижнего слоя подойдет термобелье, которое не пропускает влагу и сохраняет тепло. Далее надевайте одежду из флиса или шерсти.

Верхняя одежда должна быть с защитой от осадков, на морозы – теплое пальто или пуховик. Кстати, при очень сильных морозах можно надевать под куртку дополнительную жилетку на пуху. Если станет жарко, ее можно снять.

Не забывайте о шапке, шарфах и перчатках. Кровообращение на холоде концентрируется внутри тела и самыми уязвимыми для мороза становятся голова, руки и ноги.

Правильно подбирайте обувь – она должна быть достаточно теплой, но при этом в ней не должно быть жарко, чтобы нога не потела.

Используйте специальные грелки. Сейчас в интернет-магазинах есть самонагревающиеся грелки, а также электрические грелки и павер-банки с функцией грелки. Такие приспособления удобно держать в карманах куртки, и они будут греть довольно долго.

Не стойте долго на одном месте. При низких температурах постарайтесь не стоять долго на одном месте – земля или асфальт промерзают и обувь не сможет защитить полностью. Двигайтесь, чтобы улучшить кровообращение.

Если вы сидите (например, на остановке транспорта), постарайтесь не ставить ноги на землю.

Выпейте горячий напиток. Если вы замерзли на улице, то согреться быстро поможет горячий чай или кофе. Такой напиток поддержит баланс жидкости. А немножко сахара позволит напитку стать еще и источником калорий.

Как быстро согреться в помещении

Переоденьтесь. По приходу в помещение сразу переоденьтесь в теплую и сухую одежду. Ее можно подготовить заранее – оставить домашнюю одежду возле батареи или сушки.

Поешьте. Организму необходима энергия для сжигания и именно этим регулируется внутренняя температура. В холодное время стоит употреблять горячую пищу хотя бы раз в день.

Нагрейте кровать. Используйте электрические одеяла, грелки или в крайнем случае – бутылки с горячей водой.

Поддерживайте дома комфортную температуру. В спальне или в той комнате, где вы проводите большую часть времени поддерживайте температуру на уровне +18 +21 градус. Не забывайте об уровне влажности – от 30 до 50%. Если влажность низкая, то можно повесить мокрое полотенце на батарею. Для комплексного решения понадобится увлажнитель.

Проветривайте, но избегайте сквозняков. Два раза в день обязательно проветривайте квартиру. Но в остальное время следите, чтобы не было сквозняков – двери между комнатами прикрывайте, окна плотно закрывайте и задвигайте шторы.

Сделайте зарядку. Небольшой пятиминутный комплекс позволит вам быстрее согреться.

Важно! Врачи не рекомендуют греться алкогольными напитками, особенно на улице. Спиртное притупляет чувство холода и можно не почувствовать опасное состояние. Тем более, алкоголь способствует расширению сосудов и от этого тело быстрее теряет тепло.

Не стоит греться и горячей водой в душе. Вода нарушает естественный баланс влаги в коже, расширяет сосуды и снижает давление. Есть риск получить ожоги, так как кожа с мороза не всегда адекватно чувствует температуру.