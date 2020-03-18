Как быстро сделать медицинскую маску своими руками: инструкция и видео

Коронавирус в Украине привел к тому, что простая медицинская маска стала невероятным дефицитом. В аптеках масок нет, в интернете все раскупили даже с огромной накруткой. Но такое средство, без которого с 18 марта вас не пустят в маршрутку или автобус Киева, можно изготовить собственными руками. В материале Styler - несколько способов изготовления защитных масок.

Способ № 1: маска из бинта или марли

Для этого понадобится: бинт, марля, ножницы, нитка с иглой, вата и эфирные масла (по желанию).

Самый простой способ: возьмите бинт и отрежьте от него 80 сантиметров. Сложите отрез вчетверо и прошейте по краям. По углам можно привязать 4 завязки по 60 см из этого бинта. Если возможности прошить маску нет, можно просто привязать завязки по углам.

Чтобы сделать защиту более эффективной, внутрь можно положить слой ваты, но немного. Иначе дышать будет трудно.

Если есть марля , можно сложить прямоугольник из троих слоев марли, внутрь проложить вату.

Такая маска обязательно должна прикрывать подбородок, рот и нос.

Важно: в марлевой/бинтовой маске можно ходить не больше шести часов. Их можно стирать, вынув вату, а перед повторным использованием обязательно хорошо проутюжить.

Некоторые медики рекомендуют капать несколько капель эфирного масла (чайного дерева, можжевельника, пихты, сосны, ели). Но если вам запах не нравится или вызывает аллергию, можно обойтись и без этого.

Способ № 2: тканевая маска

Для этого способа вам понадобится: квадратный отрез льна или плотного хлопка, два куска резинки. Размер подберите такой, чтобы маска плотно охватила ваше лицо, закрыв подбородок и нос.

Ткань нужно сложить вдвое и собрать гармошкой. Края согнуть и прошить (руками или на швейной машинке), затем пришить резинку.

Ниже подробная видеоинструкция по изготовлению такой медицинской маски.

Как сделать маску из ткани (видео: YouTube/КП)

Отметим, что в ВОЗ настоятельно рекомендуют маски носить людям с симптомами ОРВИ, тем, кто ухаживает за больными, а также медицинским работникам.

По состоянию на вечер 17 марта было известно о 14 случаях инфицирования COVID-19. 10 - Черновицкая область (+6 за 17 марта), 1 - Киевская область (17 марта), 2 - Киев, 1 - Житомирская область. Умерло - двое (71-летня женщина из Житомирской области и 33-летняя женщина - из Черновицкой).

При этом в Черновицкой области инфекцию выявили у двоих детей (1 год 10 месяцев и 6 месяцев).

Все семеро пациентов, диагноз которых подтвердился 17 марта, имели контакт с ранее заболевшими.