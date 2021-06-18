Как быстро разблокировать банковскую карту: держите инструкцию

Какие могут быть причины блокировки карты клиента

1. Задолженность по оплате

2. Неправильно введенный PIN-код

3. Подозрение на фишинговую деятельность

4. Подозрительные операции с картой (разные регионы, много операций подряд – банк имеет право заблокировать карту при подозрении на кражу)

5. Неиспользование карты длительное время.

6. Подозрительные переводы на карту – финансовый мониторинг (Если человек получал регулярно до 10 тысяч гривен ежемесячно, а неожиданно пришла на карту сумма свыше 50 тысяч гривен).

Как быстро разблокировать карту

Если карта заблокирована из-за непогашения задолженности в срок, то в первую очередь нужно покрыть задолженность. А потом обратиться к оператору с просьбой разблокировать карту. Но нужно помнить о том, что по правилам банка, разблокировка происходит в течение трех банковских дней после установления нулевого кредитного лимита.

Если карта была заблокирована по другой причине, то снять блокировку будет немного легче.

Заходим в Приват24, проходим авторизацию.

Выбираем пункт меню "Мои счета" – "Управление картой/счетом".

Находим опцию "Блокировка" и нажимаем "Разблокировать".

Система может потребовать ввести дополнительные персональные данные, проверить номер телефона.

Если нет возможности совершить операцию с Приват24, можно использовать систему смс-банкинга. На номер ПриватБанка 10060 отправляем сообщение с текстом UNBLOCK+ХХХХ. Вместо ХХХХ нужно поставить 4 последние цифры вашей заблокированной карты. Обратите внимание – никаких других цифр, знаков и букв в сообщении быть не должно.

Разблокировать карту можно с помощью банкомата. Для этого нужно использовать карту, пройти авторизацию, в меню найти пункт "Операции с картой" – "Дополнительные услуги" и нажать пункт "Разблокировать".

Решить вопрос с картой можно с помощью звонка на горячую круглосуточную линию ПриватБанка по номеру 3700. Звонки с мобильных бесплатны, а операторы помогут разблокировать вашу карту.

Если все варианты вы уже использовали, и они не помогли, то нужно обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка. Вам понадобится паспорт и номер карты.