"Був тунель і біль". Камалія зізналася, що пережила рак та клінічну смерть

Співачка Камалія шокувала зізнанням: свого часу вона лікувалася від раку та навіть пережила клінічну смерть.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Славі Дьоміну.

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Зі слів знаменитості, онкологію їй діагностували чотири роки тому. На щастя, страшний недуг вчасно помітили, тож хворобу Камалія успішно поборола.

"Я пережила онкологію грудей. Чотири роки тому. Але дуже вчасно знайшли і помітили. Там, де була пухлина, у мене була перша стадія. Я пережила хімію в пігулках, операцію та опромінення", - зізналася артистка.

Також співачка шокувала, що на початку нульових пережила клінічну смерть.

Камалія (фото: скріншот з відео)

"У мене теж була клінічна смерть. У мене з дитинства були камені у нирках. Я продовжувала їздити на концерти. А камінь заблокував мені нирку, вона відмовила. Я два місяці пролежала в клініці. Я так намучилася", - поділилася вона.

У момент клінічної смерті, каже зірка, вона відчувала "невагомість і блаженство".

"Все скінчилося добре. У мене було таке відчуття, що мені не хотілося повертатися у тіло. У мене було відчуття невагомості, що нічого не болить. Просто блаженство. Був тунель і біль, коли ти повертаєшся в тіло. Я відчула таку силу, котра затягує тебе і одразу відчуваєш сильний біль. Бог мене повернув, дуже сильна енергія", - розповіла Камалія.