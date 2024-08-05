ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Був тунель і біль". Камалія зізналася, що пережила рак та клінічну смерть

Понеділок 05 серпня 2024 17:45
UA EN RU
"Був тунель і біль". Камалія зізналася, що пережила рак та клінічну смерть Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Камалія шокувала зізнанням: свого часу вона лікувалася від раку та навіть пережила клінічну смерть.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Славі Дьоміну.

Деталі

Зі слів знаменитості, онкологію їй діагностували чотири роки тому. На щастя, страшний недуг вчасно помітили, тож хворобу Камалія успішно поборола.

"Я пережила онкологію грудей. Чотири роки тому. Але дуже вчасно знайшли і помітили. Там, де була пухлина, у мене була перша стадія. Я пережила хімію в пігулках, операцію та опромінення", - зізналася артистка.

Також співачка шокувала, що на початку нульових пережила клінічну смерть.

&quot;Був тунель і біль&quot;. Камалія зізналася, що пережила рак та клінічну смерть

Камалія (фото: скріншот з відео)

"У мене теж була клінічна смерть. У мене з дитинства були камені у нирках. Я продовжувала їздити на концерти. А камінь заблокував мені нирку, вона відмовила. Я два місяці пролежала в клініці. Я так намучилася", - поділилася вона.

У момент клінічної смерті, каже зірка, вона відчувала "невагомість і блаженство".

"Все скінчилося добре. У мене було таке відчуття, що мені не хотілося повертатися у тіло. У мене було відчуття невагомості, що нічого не болить. Просто блаженство. Був тунель і біль, коли ти повертаєшся в тіло. Я відчула таку силу, котра затягує тебе і одразу відчуваєш сильний біль. Бог мене повернув, дуже сильна енергія", - розповіла Камалія.

Раніше зірка "Голосу країни" повідомив, що у нього рак.

Також онкологію дігностували відомій українській акторці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Камалія Рак грудей Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак