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Був свідком у Гаазі нова історія в музеї "Голоси мирних"

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Неділя 02 квітня 2023 17:21
Був свідком у Гаазі нова історія в музеї "Голоси мирних" Був свідком у Гаазі нова історія в музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба фонду)
Автор: Артем Горовенко

У лютому 2023 року у Гаазі відбувся народний суд над президентом Росії. Символічний, але важливий процес за участю справжніх суддів та прокурорів.

Серед свідків у суді були українці, які довірили свої історії про війну музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Один з них - Володимир Ободзинський з Юрівки, що на Житомирщині.

Через російську агресію Володимир втратив найдорожчих. Бомби вбили в його будинку три покоління родини: дружину, доньку з однорічними онуками-близнюками та сина-підлітка.

Нещодавно Володимир знову поговорив із музеєм: про те, як виступив свідком проти путіна у Гаазі, та як учасники процесу сприйняли його власну історію.

"Там були прокурори з Канади, з Америки, з Бангладеш і з Франції. Вони просто підходили і говорили, що я мужня людина і правильно роблю, що доводжу все це. Жінка-суддя взагалі сиділа і плакала. Таке зараз життя: сьогодні живеш, завтра прилетіло - і все, тебе нема. А твої свідчення залишаться", - ділиться Володимир.

За словами прокурора, свідчення, які українці надали на народному суді, будуть додані до справи під час офіційного кримінального суду над путіним у Гаазі.

"Народний суд - така перша ластівка. Хотілося б дожити до того, щоби путіна разом з лукашенком судити в Гаазі. Дочекатися реального суду, реального ув’язнення. Тисячі людей причетні до того, що робиться в Україні… щоб всі понесли покарання. Але в першу чергу це Путін і Лукашенко", - додає він.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.

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Гаага